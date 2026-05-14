TSK’nın Envanterindeki "Karayel" EFES Tatbikatında İlk Kez Kullanıldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2026 - 19:26

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında tamamen yerli üretim olan “Karayel” isimli hücumbotları ilk kez kullanıldı. Geçtiğimiz yıl TSK envanterine dâhil edilen “Karayel”, özellikleriyle de tam not aldı.

EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı, Bahadır Adası'nda gerçekleştirildi.

2025 yılının aralık ayında TSK envanterine dâhil edilen 17 kişilik karinalı “Karayel” isimli hücumbotlar kullanıldı.

EFES-2026 tatbikatında ilk kez görev alan Karayel; yüksek hareket kabiliyeti, süratli intikal yeteneği, ani manevra kapasitesi, yüksek dalga mukavemeti ve kısmi balistik koruma özellikleriyle dikkati çekiyor.

Hücumbotların denizde saatte 60 knot sürate ulaşabildiği belirtildi.

Karayel’in kullanıldığı eğitime amfibi deniz piyadeleri ile mürettebatın da aralarında bulunduğu 34 personel katıldı.

Bot takım komutanından alınan biniş emrinin ardından askerî personel hücumbotlara intikal etti. İkinci emrin verilmesiyle 2 bot, belirlenen rota üzerinde seyir gerçekleştirdikten sonra yeniden iskeleye döndü.

Eğitim kapsamında personel tarafından biniş ve iniş faaliyetleri, seyir yardımcı malzemelerinin kullanımı, seyir kuralları ve bot harekâtına ilişkin uygulamalar icra edildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
