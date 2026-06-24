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Trump’tan NATO Zirvesi Açıklaması: "Erdoğan Olmasa Gitmezdim"

Trump’tan NATO Zirvesi Açıklaması: "Erdoğan Olmasa Gitmezdim"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.06.2026 - 00:51
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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı' gideceğini açıkladı.

Trump ayrıca Türkiye’ye jet motoru ve F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili de açıklamada bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Oval Ofis’te yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Oval Ofis’te yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni değerlendiren Trump, “Zirveye aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gideceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. Türkiye o kadar güçlü ki, insanlar Türkiye’nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye F-35 satışı

Türkiye’ye F-35 satışı

ABD Başkanı Trump, “Türkiye’ye jet motoru ve F-35 savaş uçağı satışı konusunda güzel haber götürecek misiniz?” sorusu üzerine, “Sanırım öyle. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları kendisini öyle görmüyor ama aslında öyle. Muhtemelen bu konuda onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye’nin devasa bir savunma sanayisi var. ABD de dahil olmak üzere NATO ittifakının her yerinde bu alanda faaliyet gösteren 3 bin şirketi var.” diye cevap verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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