Trump’tan NATO Zirvesi Açıklaması: "Erdoğan Olmasa Gitmezdim"
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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı' gideceğini açıkladı.
Trump ayrıca Türkiye’ye jet motoru ve F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili de açıklamada bulundu.
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Oval Ofis’te yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Türkiye’ye F-35 satışı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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