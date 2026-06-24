Trump’tan NATO Zirvesi Açıklaması: "Erdoğan Olmasa Gitmezdim"

ABD Başkanı Trump, “Türkiye’ye jet motoru ve F-35 savaş uçağı satışı konusunda güzel haber götürecek misiniz?” sorusu üzerine, “Sanırım öyle. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları kendisini öyle görmüyor ama aslında öyle. Muhtemelen bu konuda onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye’nin devasa bir savunma sanayisi var. ABD de dahil olmak üzere NATO ittifakının her yerinde bu alanda faaliyet gösteren 3 bin şirketi var.” diye cevap verdi.