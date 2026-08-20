Trump'ın Açıklamaları Sonrası Bitcoin'deki Yeni Ralli Dikkat Çekti

Bitcoin, Beyaz Saray ve kripto sektörünün Clarity Act tasarısının kabulü için başlattığı girişimin etkisiyle yükselişini sürdürdü. Perşembe günü yüzde 5’in üzerinde değer kazanan Bitcoin, 72 bin 383,99 dolara çıkarak 1 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Böylece iki günlük yükselişi yüzde 12’ye ulaştı.

Kripto şirketlerinin hisseleri de yükselişe eşlik etti. Coinbase ve Circle yaklaşık yüzde 7 değer kazanırken, Strategy’nin de yükselişi devam etti.