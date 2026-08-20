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Ekonomi
Trump'ın Açıklamaları Sonrası Bitcoin'deki Yeni Ralli Dikkat Çekti

Trump'ın Açıklamaları Sonrası Bitcoin'deki Yeni Ralli Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.08.2026 - 00:14
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Bitcoin, ABD tahvil faizlerindeki gerileme, 2,7 milyar dolarlık kısa pozisyonun tasfiye edilmesi ve Trump’ın Clarity Act tasarısının kabul edilmesi çağrısının etkisiyle son iki günde yüzde 12 değer kazandı. Böylece kripto para, haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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Kripto cephesinde yükseliş dikkat çekti.

Kripto cephesinde yükseliş dikkat çekti.

Bitcoin, Beyaz Saray ve kripto sektörünün Clarity Act tasarısının kabulü için başlattığı girişimin etkisiyle yükselişini sürdürdü. Perşembe günü yüzde 5’in üzerinde değer kazanan Bitcoin, 72 bin 383,99 dolara çıkarak 1 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Böylece iki günlük yükselişi yüzde 12’ye ulaştı.

Kripto şirketlerinin hisseleri de yükselişe eşlik etti. Coinbase ve Circle yaklaşık yüzde 7 değer kazanırken, Strategy’nin de yükselişi devam etti.

Ralliye ne neden oldu?

Ralliye ne neden oldu?

Bitcoin’deki yükseliş, çarşamba günü ABD Hazine tahvili faizlerindeki sert düşüşle başladı. Faizlerdeki gerileme, riskli varlıklar üzerindeki baskıyı azaltarak kripto paralara yönelik alımları artırdı. Yükseliş, yaklaşık 2,7 milyar dolarlık kısa pozisyonun tasfiye edilmesiyle daha da hızlandı.

Aynı gün Beyaz Saray’da Coinbase, Kraken, Robinhood, Ripple ve Chainlink gibi önde gelen kripto şirketlerinin yöneticileriyle toplantı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’ye Clarity Act olarak bilinen kripto piyasalarına yönelik yasa tasarısını yıl sonuna kadar kabul etme çağrısında bulundu.

En tepe noktadan halen %40 geride.

En tepe noktadan halen %40 geride.

Clarity Act, geçen sonbaharda başlayan “kripto kışı”nın sona ermesi açısından piyasada önemli bir katalizör olarak değerlendiriliyor. Ancak Senato’nun ağustos tatiline tasarıyı oylamadan girmesi, yatırımcıların yasanın 2026’da çıkma ihtimaline yönelik beklentilerini zayıflattı. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki görüşmeler de etik maddeler ve diğer anlaşmazlıklar nedeniyle tıkanmış durumda.

Senato’da 15 Eylül’de yapılması planlanan ilk usul oylamasının geçilememesi, yaklaşan ara seçimlerle birlikte tasarının bu yıl yasalaşma ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırabilir.

Bitcoin’deki son yükselişe rağmen kripto para, Ekim 2025’te ulaştığı yaklaşık 126 bin dolarlık rekor seviyenin yaklaşık yüzde 40 altında bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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