Trump'ın Açıklamaları Sonrası Bitcoin'deki Yeni Ralli Dikkat Çekti
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Bitcoin, ABD tahvil faizlerindeki gerileme, 2,7 milyar dolarlık kısa pozisyonun tasfiye edilmesi ve Trump’ın Clarity Act tasarısının kabul edilmesi çağrısının etkisiyle son iki günde yüzde 12 değer kazandı. Böylece kripto para, haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.
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Kripto cephesinde yükseliş dikkat çekti.
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Ralliye ne neden oldu?
En tepe noktadan halen %40 geride.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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