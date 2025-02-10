Trump'a Misilleme: Danimarkalı Aktivistler Kaliforniya'yı 1 Trilyon Dolara Satın Almak İstiyor

Yeniden ABD başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’ın çılgın planı, Danimarka’ya bağlı otonom bölge olarak yönetilen Grönland'ın satın alınması olmuştu. Danimarka’da kurulan Denmarkification (Danimarkalaştırma) isimli internet sitesinde örgütlenen aktivistler, Trump’ın Kaliforniya’yı 1 trilyon dolara satması için 200 bin imza topladı. Aktivistler yaptığı açıklamada, “Trump, Kaliforniya'nın en büyük hayranı sayılmaz. Uygun bir fiyat karşılığında, burayı vermeye istekli olacağından eminiz.' ifadesi kullanıldı.