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Trump'a Misilleme: Danimarkalı Aktivistler Kaliforniya'yı 1 Trilyon Dolara Satın Almak İstiyor

Trump'a Misilleme: Danimarkalı Aktivistler Kaliforniya'yı 1 Trilyon Dolara Satın Almak İstiyor

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.02.2025 - 21:09

Yeniden ABD başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’ın çılgın planı, Danimarka’ya bağlı otonom bölge olarak yönetilen Grönland'ın satın alınması olmuştu. Danimarka’da kurulan Denmarkification (Danimarkalaştırma) isimli internet sitesinde örgütlenen aktivistler, Trump’ın Kaliforniya’yı 1 trilyon dolara satması için 200 bin imza topladı. Aktivistler yaptığı açıklamada, “Trump, Kaliforniya'nın en büyük hayranı sayılmaz. Uygun bir fiyat karşılığında, burayı vermeye istekli olacağından eminiz.' ifadesi kullanıldı.

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ABD’de ikinci başkanlık dönemine hızlı başlayan Donald Trump, yaptığı açıklamada Grönland'ın satın alınarak ABD toprağı olması gerektiğini belirtmişti.

ABD’de ikinci başkanlık dönemine hızlı başlayan Donald Trump, yaptığı açıklamada Grönland'ın satın alınarak ABD toprağı olması gerektiğini belirtmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise Trump’a "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız.” diye cevap vermişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise Trump’a "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız.” diye cevap vermişti.

Danimarka’da kurulan Denmarkification (Danimarkalaştırma) isimli internet sitesinde de Trump’a misillime kampanyası düzenlendi.

Danimarka’da kurulan Denmarkification (Danimarkalaştırma) isimli internet sitesinde de Trump’a misillime kampanyası düzenlendi.

200 bin kişinin katıldığı kampanyadaki amaç Trump’ın çok da hoşlanmadığı Kaliforniya’yı 1 trilyon dolara Danimarka toprağı yapmak.

200 bin kişinin katıldığı kampanyadaki amaç Trump’ın çok da hoşlanmadığı Kaliforniya’yı 1 trilyon dolara Danimarka toprağı yapmak.

Aktivistler yayınlandıkları mesajda şu ifadelere yer verdi

Aktivistler yayınlandıkları mesajda şu ifadelere yer verdi

Trump, Kaliforniya'nın en büyük hayranı sayılmaz. Uygun bir fiyat karşılığında, burayı vermeye istekli olacağından eminiz. Trump Kaliforniya'yı satmak isterse, almaya hazırız.”

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Danimarkalı aktivistler, eyaletin satın alınması halinde Disneyland'a Danimarkalı yazar Hans Christian Andersenland'ın adının verileceği kaydedildi.

Danimarkalı aktivistler, eyaletin satın alınması halinde Disneyland'a Danimarkalı yazar Hans Christian Andersenland'ın adının verileceği kaydedildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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