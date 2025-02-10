GQ O Anları Sildi: İş Gıda’nın Sahibi İlkem Şahin "Yılın İlham Veren İş İnsanı" Seçilmişti
GQ O Anları Sildi: İş Gıda’nın Sahibi İlkem Şahin "Yılın İlham Veren İş İnsanı" Seçilmişti
KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki işletmelerinin sahibi olan İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi sonrasında 7 bin işçi mağduriyet yaşamıştı. Çalıştıkları son 2 ayın maaşı ile birlikte tazminat haklarını da alamayan işçilerin protestoları sürerken, İş Gıda’nın sahibi İlkem Şahin’in GQ tarafından 2023 yılında “Yılın İlham Veren İş İnsanı” seçildiği ortaya çıktı. GQ, Teoman, Mouro Icardi, Burak Özçivit gibi isimlerin de yer aldığı ödül töreninde konuşma yapan İlkem Şahin’in görüntülerini sildi.
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Yum! Brands şirketi, markaları KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki temsilcisi İş Gıda ile olan sözleşmesini sonlandırmıştı.
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Türkiye’deki mağazaları kapanan İş Gıda’nın konkordato ilan etmesiyle şirketin bünyesinde çalışan 7 bin kişi mağdur olmuştu.
Mynet’te yer alan habere göre, 2023 yılında GQ tarafından “Yılın İlham Veren İş İnsanı” seçilen İlkem Şahin işçilerin hedefinde.
İlkem Şahin’in törende yaptığı konuşmayı Teoman, Mouro Icardi, Burak Özçivit gibi isimler de en ön sıradan izlemişti. GQ, görüntüleri sitesinden “uçurdu.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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