GQ O Anları Sildi: İş Gıda’nın Sahibi İlkem Şahin "Yılın İlham Veren İş İnsanı" Seçilmişti

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki işletmelerinin sahibi olan İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi sonrasında 7 bin işçi mağduriyet yaşamıştı. Çalıştıkları son 2 ayın maaşı ile birlikte tazminat haklarını da alamayan işçilerin protestoları sürerken, İş Gıda’nın sahibi İlkem Şahin’in GQ tarafından 2023 yılında “Yılın İlham Veren İş İnsanı” seçildiği ortaya çıktı. GQ, Teoman, Mouro Icardi, Burak Özçivit gibi isimlerin de yer aldığı ödül töreninde konuşma yapan İlkem Şahin’in görüntülerini sildi.