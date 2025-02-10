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2. Abdülhamid Han’ın Torunu Kayıhan Osmanoğlu Trump’a Seslendi: “Gazze Sultan Abdülhamid’in Tapulu Malıdır”

2. Abdülhamid Han’ın Torunu Kayıhan Osmanoğlu Trump’a Seslendi: “Gazze Sultan Abdülhamid’in Tapulu Malıdır”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.02.2025 - 19:30

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın ölümünün 107. yılında mezarına ziyaretler gerçekleşti. Anma etkinlikleri Ayasofya Camii’nde kılınan namaz ile başladı ve ardından Sultan Abdülhamid Han’ın türbesine doğru rota ilerledi. Anma törenlerinde torunu, Kayıhan Osmanoğlu da yer aldı. Osmanoğlu, verdiği röportajla ön plana çıktı. Gelin detaylara geçelim.

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ABD başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde “Gazze’yi alacağız” sözleri gündem olmuştu hatırlarsanız.

ABD başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde “Gazze’yi alacağız” sözleri gündem olmuştu hatırlarsanız.

Osmanoğlu da bu sözler üzerine, "Diyorlar ki Gazze'yi alacağız. Bir dakika arkadaş siz neyi alıyorsunuz? Gazze, Sultan Abdülhamid'in şahsi tapulu malıdır. Sizin gücünüz yetmez." dedi.

Osmanoğlu da bu sözler üzerine, "Diyorlar ki Gazze'yi alacağız. Bir dakika arkadaş siz neyi alıyorsunuz? Gazze, Sultan Abdülhamid'in şahsi tapulu malıdır. Sizin gücünüz yetmez." dedi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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