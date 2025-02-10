Türkiye’de de Olur mu? Fransa’da Hoparlörle Telefonda Konuşan Kişiye Para Cezası
Türkiye’de de Olur mu? Fransa’da Hoparlörle Telefonda Konuşan Kişiye Para Cezası
İnsanların toplu olarak bulunduğu alanlarda yüksek sesle telefonla konuşmak, hoparlör açık şekilde görüşme yapmak veya yüksek sesle video izlemek çağımızın rahatsız edici davranışlarından biri. Fransa’da bir adam, tren istasyonunda hoparlör açık şekilde telefon görüşmesi yapması sebebiyle 200 euro (7 bin 431 TL) para cezasına çarptırıldı. İlk başta cezayı “şaka sanan” adam, cezaya itiraz edeceğini açıkladı.
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Özellikle toplu taşıma araçlarında yüksek sesle telefonla konuşmak, başkalarını rahatsız edecek şekilde video izlemek, en hafif tabirle “görgüsüzlük” olarak belirtilebilir.
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Türkiye’de de muhakkak denk geleceğiniz bu davranış için Fransa’da bir kişiye para cezası kesildi.
Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, David isimli kişi tren beklediği sırada hoparlörle telefon görüşmesi yapınca görevli tarafından 200 euro (7 bin 431 TL) para cezasına çarptırıldı.
David, cezaya itiraz etmek için avukat tuttuğunu da açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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darısı buraya adam otobüste WhatsApp tan son ses açık görüşme yapıyor ve özellikle surriye ve afganlilar
aw ilk önce kamudakilere normal kendi işlerini yaptırmayı öğretin sonra hoparlör vs geçeriz