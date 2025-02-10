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Ege Denizi'ndeki Depremler Nedeniyle Bodrum'da Tsunami Alarm Sistemi Devreye Alındı

Ege Denizi'ndeki Depremler Nedeniyle Bodrum'da Tsunami Alarm Sistemi Devreye Alındı

Bodrum
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.02.2025 - 19:37

Ege Denizi’nde Santorini Adası açıklarında yaşanan deprem fırtınası nedeniyle Türkiye’de de önlemler devreye alındı. Uzmanlar bölgede 6.0 büyüklüğünde deprem olmasını beklemese de yaşanabilecek büyük bir deprem veya yanardağ patlaması sebebiyle oluşacak tsunami için Bodrum’da alarm sistemi kuruldu. Turgutreis Meydanı’na yerleştirilen sirenlerle vatandaşlar muhtemel tehlikeye karşı uyarılacak.

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Ege Denizi’nin güneyinde yaşanan deprem fırtınası nedeniyle 12 gündem 10 binden fazla deprem meydana gelmişti.

Ege Denizi’nin güneyinde yaşanan deprem fırtınası nedeniyle 12 gündem 10 binden fazla deprem meydana gelmişti.

Bölgede oluşacak büyük bir deprem veya yanardağ patlaması nedeniyle oluşacak tsunami dalgalarının Türkiye kıyılarını da etkileyeceği belirtiliyor.

Bölgede oluşacak büyük bir deprem veya yanardağ patlaması nedeniyle oluşacak tsunami dalgalarının Türkiye kıyılarını da etkileyeceği belirtiliyor.

Muğla Valiliği’nin kararı sonrasında bölgeye gelen AFAD ekipleri, tsunami alarm sistemini ilçenin merkezine kurdu.

Muğla Valiliği’nin kararı sonrasında bölgeye gelen AFAD ekipleri, tsunami alarm sistemini ilçenin merkezine kurdu.

Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere yönlendirilmesini sağlayacak.

Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere yönlendirilmesini sağlayacak.

AFAD'ın aldığı önlemlerden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Emre Keskin

amk dalga geçer gibi

Boran Deniz

Güvenli alanlar derken bizim alana çocuk parkı yapmışlar tsunami gelirken salıncakta sallanıcaz heralde