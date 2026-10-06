TRT Haber Muhabiri Levent Öztürk Hayatını Kaybetti: 2008'de Gürcistan'da Bir Gözünü Yitirmişti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazeteciliğe 1989'da başlayan Öztürk, kariyeri boyunca savaş ve kriz bölgelerinden yaptığı haberlerle tanındı; son olarak 2026'da Beyrut'taki gelişmeleri takip etmişti.
[Kaynak: TRT Haber]
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Savaş muhabirliğinin ağır bedelini 2008'de Gürcistan'da bir gözünü kaybederek ödemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın