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TRT Haber Muhabiri Levent Öztürk Hayatını Kaybetti: 2008'de Gürcistan'da Bir Gözünü Yitirmişti

TRT Haber Muhabiri Levent Öztürk Hayatını Kaybetti: 2008'de Gürcistan'da Bir Gözünü Yitirmişti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 08:26
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TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazeteciliğe 1989'da başlayan Öztürk, kariyeri boyunca savaş ve kriz bölgelerinden yaptığı haberlerle tanındı; son olarak 2026'da Beyrut'taki gelişmeleri takip etmişti.

[Kaynak: TRT Haber]

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Savaş muhabirliğinin ağır bedelini 2008'de Gürcistan'da bir gözünü kaybederek ödemişti.

Savaş muhabirliğinin ağır bedelini 2008'de Gürcistan'da bir gözünü kaybederek ödemişti.

Afganistan'dan Pakistan'a, Orta Doğu'dan farklı çatışma bölgelerine kadar pek çok cephede görev yapan Öztürk, 2008'de Gürcistan'daki çatışmaları takip ederken silahlı saldırıya uğradı ve bir gözünü kaybetti. O dönem Kanaltürk adına görev yaptığı bilinen Öztürk, saldırıdan sonra da sahadan ayrılmadı.

TRT Haber'de “Yardım Konvoyu” programını sunan Levent Öztürk, dünyanın farklı yerlerinde yardım çalışmalarına da katıldı. Hazırladığı haber ve programlarla çok sayıda ödüle layık görülen deneyimli muhabir, 2026'da Beyrut'ta savaşın gelişmelerini aktaran isimlerden biri oldu.

Öztürk'ün hayatını kaybettiği haberi, meslektaşları ve gazetecilik camiasında büyük üzüntü yarattı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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