TRT Haber Muhabiri Levent Öztürk Hayatını Kaybetti: 2008'de Gürcistan'da Bir Gözünü Yitirmişti

Afganistan'dan Pakistan'a, Orta Doğu'dan farklı çatışma bölgelerine kadar pek çok cephede görev yapan Öztürk, 2008'de Gürcistan'daki çatışmaları takip ederken silahlı saldırıya uğradı ve bir gözünü kaybetti. O dönem Kanaltürk adına görev yaptığı bilinen Öztürk, saldırıdan sonra da sahadan ayrılmadı.

TRT Haber'de “Yardım Konvoyu” programını sunan Levent Öztürk, dünyanın farklı yerlerinde yardım çalışmalarına da katıldı. Hazırladığı haber ve programlarla çok sayıda ödüle layık görülen deneyimli muhabir, 2026'da Beyrut'ta savaşın gelişmelerini aktaran isimlerden biri oldu.

Öztürk'ün hayatını kaybettiği haberi, meslektaşları ve gazetecilik camiasında büyük üzüntü yarattı.