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TRT Dizisine Boran Kuzum'un Yerine Giren Alper Saldıran Kimdir?

TRT Dizisine Boran Kuzum'un Yerine Giren Alper Saldıran Kimdir?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.04.2025 - 23:22

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan boykot çağrısına destek verdiği için TRT 1 Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a oyuncu arkadaşları da destek vermişti. Onlardan biri de Boran Kuzum oldu. Ancak Kuzum, Pusat'a destek paylaşımının ardından TRT tabii'de oynadığı diziden çıkarıldı. Kuzum yerine Alper Saldıran geldi. 

Peki, Alper Saldıran kimdir? Eski dizileri ve TRT tabii dizisindeki rolü içeriğimizde...

Kaynak: https://televizyongazetesi.com/alper-...
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Alper Saldıran TRT tabii'de Hangi Rolde?

Alper Saldıran TRT tabii'de Hangi Rolde?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alper Saldıran Ayşe Şasa’nın hayatını konu alan “Ayşe – Bir Ruh Macerası” dizisinde oynayacak.

Boran Kuzum'un çıkarılmasının ardından Alper Saldıran Atıf Yılmaz rolünü oynayacak. Dizide Ayşe Şasa’nın ilk eşi ve usta yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandıracak.

Alper Saldıran Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında, Hangi Dizilerde Oynadı?

Alper Saldıran Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında, Hangi Dizilerde Oynadı?

Alper Saldıran, 16 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Alper Saldıran, aynı zamanda yazar kimliğiyle de dikkat çekmektedir. Saldıran, 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan oyuncu, yaşamının büyük bölümünü de İstanbul’da geçirmiştir.

Boyu: 1.79 cm

Kilosu: 75 kg

Göz Rengi: Ela

Saç Rengi: Siyah

Burcu: Başak

Alper Saldıran’ın Ailesi ve Çocukluğu

Alper Saldıran’ın Ailesi ve Çocukluğu

Annesi ve babası İngilizce öğretmeni olan Alper Saldıran’ın bir kardeşi bulunmaktadır. Çocukluğu, annesinin çalışması nedeniyle üst katta oturan anneannesiyle birlikte geçmiştir. Sanatla tanışması da anneannesi sayesinde olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve folklorla ilgilenmiştir.

Eğitim Hayatı

Eğitim Hayatı

Turizm lisesinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü’nde eğitimine devam etti. Ancak ikinci yılında oyunculuğa yönelerek Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne burslu olarak geçiş yaptı. Üniversite yıllarında tiyatro oyunlarında sahne alarak ilk ödüllerini kazandı.

Alper Saldıran Hangi Dizilerde Oynadı?

Alper Saldıran Hangi Dizilerde Oynadı?

2024 – Zamanın Kapıları

2022-2023Masumlar Apartmanı / Emre

2017 – Aşk ve Gurur / Murat

2015 – Kalbim Ege’de Kaldı / Mustafa

2013-2015 – Beni Böyle Sev / Ömer

2010-2011 – Yerden Yüksek / Feyyaz

2008-2009 – Melekler Korusun / Barış (çıkış yaptığı dizi)

2008 – Derman / Tuna

2007 – Kara İnci / Seçkin

2005 – Bir Dilim Aşk / Burak (ilk dizisi)

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Alper Saldıran’ın Oynadığı Filmler

Alper Saldıran’ın Oynadığı Filmler

Anadolu Kartalları (2011) – Fatih Karakuş

Sağ Salim (2012) – Recai

Geçmiş Olsun (2019) – Berke

Seni Seven Ölsün (2016) – Bulut

Aile Hükümeti (2020)

Tiyatro Oyunları

Tiyatro Oyunları

Tiyatro sahnesinde de aktif olan oyuncu, “Kürk Mantolu Madonna”, “Çehov Makinası”, “Fehim Paşa Konağı” gibi önemli yapımlarda sahne almıştır.

Alper Saldıran’ın Kitabı

Alper Saldıran’ın Kitabı

2017 yılında yayımlanan “Beyaz Odadan Hikayeler” isimli kitabında, günlük hayatı ve gözlemlerini samimi bir dille okuyucuyla paylaşmıştır.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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