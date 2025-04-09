Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan boykot çağrısına destek verdiği için TRT 1 Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a oyuncu arkadaşları da destek vermişti. Onlardan biri de Boran Kuzum oldu. Ancak Kuzum, Pusat'a destek paylaşımının ardından TRT tabii'de oynadığı diziden çıkarıldı. Kuzum yerine Alper Saldıran geldi.

Peki, Alper Saldıran kimdir? Eski dizileri ve TRT tabii dizisindeki rolü içeriğimizde...