TRT Dizisine Boran Kuzum'un Yerine Giren Alper Saldıran Kimdir?
TRT Dizisine Boran Kuzum'un Yerine Giren Alper Saldıran Kimdir?
Kaynak: https://televizyongazetesi.com/alper-...
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan boykot çağrısına destek verdiği için TRT 1 Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a oyuncu arkadaşları da destek vermişti. Onlardan biri de Boran Kuzum oldu. Ancak Kuzum, Pusat'a destek paylaşımının ardından TRT tabii'de oynadığı diziden çıkarıldı. Kuzum yerine Alper Saldıran geldi.
Peki, Alper Saldıran kimdir? Eski dizileri ve TRT tabii dizisindeki rolü içeriğimizde...
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Alper Saldıran TRT tabii'de Hangi Rolde?
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Alper Saldıran Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında, Hangi Dizilerde Oynadı?
Alper Saldıran’ın Ailesi ve Çocukluğu
Eğitim Hayatı
Alper Saldıran Hangi Dizilerde Oynadı?
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Alper Saldıran’ın Oynadığı Filmler
Tiyatro Oyunları
Alper Saldıran’ın Kitabı
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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