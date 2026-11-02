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Tren Garında Akılalmaz Teklif: İki Yavru Kediyi Dönere Satmaya Kalktı

Tren Garında Akılalmaz Teklif: İki Yavru Kediyi Dönere Satmaya Kalktı

Almanya Kedi Döner
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 10:34
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Almanya'da bir tren garının önünde yaşanan olay, duyanları hem şaşırttı hem de öfkelendirdi. 46 yaşındaki bir adam, henüz bir buçuk aylık iki yavru kediyi gelip geçenlere 20 euroya ya da iki dönere satmaya çalıştı.

Görgü tanıklarının ihbarıyla gelen polis yavruları adamın elinden aldı. Kedilerin hikâyesi ise beklenmedik bir şekilde mutlu sonla bitti!

Kaynak: DW Türkçe

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Bir yavru kedinin fiyatı: Bir döner

Bir yavru kedinin fiyatı: Bir döner

Olay, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bielefeld kentinde, ana tren istasyonunun önünde yaşandı. Adam, yanından geçen yolculara iki yavruyu toplam 20 euro, yani yaklaşık 1.100 lira karşılığında teklif etti. O kadar parası olmayanlar için de bir seçenek sundu: İki döner.

Almanya'da dönerin ne kadar sevildiği düşünülünce teklif ilk bakışta tuhaf bir espri gibi görünebilir. Ama garın önündekiler durumu hiç komik bulmadı ve polisi aradı.

Yavrular plastik bir poşetin içindeydi

Yavrular plastik bir poşetin içindeydi

İhbarı alan ekipler kısa süre içinde adamı gar binasında buldu. Asıl tablo ise yavrular ortaya çıkınca netleşti. İki kedi, plastik bir alışveriş poşetine konmuştu. Aynı poşette yavruların yanında birkaç boş bira şişesi de vardı.

Polis kedileri hemen koruma altına aldı ve Bielefeld Belediyesi'nin veterinerlik birimini de durumdan haberdar etti.

Kedilere bir polis memuru sahip çıktı

Kedilere bir polis memuru sahip çıktı

Hikâyenin en sıcak kısmı bundan sonra yaşandı. Ekipteki bir polis memuru, yavruları geçici olarak yanına aldı.

Münster'deki polis birimi, Batı Almanya Radyo Televizyon Kurumu'na (WDR) yaptığı açıklamada kedilerin pazartesiye kadar bu memurun himayesinde kalacağını söyledi. Ardından yavrular veterinerlik dairesine teslim edilecek ve sonraki süreç orada yürütülecek.

Kedileri iki dönere satmaya kalkan 46 yaşındaki adam hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağı ise henüz netleşmedi.

Neyse ki iki minik yavru, şimdilik güvenli ellerde.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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