Tren Garında Akılalmaz Teklif: İki Yavru Kediyi Dönere Satmaya Kalktı

Olay, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bielefeld kentinde, ana tren istasyonunun önünde yaşandı. Adam, yanından geçen yolculara iki yavruyu toplam 20 euro, yani yaklaşık 1.100 lira karşılığında teklif etti. O kadar parası olmayanlar için de bir seçenek sundu: İki döner.

Almanya'da dönerin ne kadar sevildiği düşünülünce teklif ilk bakışta tuhaf bir espri gibi görünebilir. Ama garın önündekiler durumu hiç komik bulmadı ve polisi aradı.