Tren Garında Akılalmaz Teklif: İki Yavru Kediyi Dönere Satmaya Kalktı
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Almanya'da bir tren garının önünde yaşanan olay, duyanları hem şaşırttı hem de öfkelendirdi. 46 yaşındaki bir adam, henüz bir buçuk aylık iki yavru kediyi gelip geçenlere 20 euroya ya da iki dönere satmaya çalıştı.
Görgü tanıklarının ihbarıyla gelen polis yavruları adamın elinden aldı. Kedilerin hikâyesi ise beklenmedik bir şekilde mutlu sonla bitti!
Kaynak: DW Türkçe
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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