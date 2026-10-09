Bochum'un 10 Bin Kişilik Tribününde Toplu Olarak Zıplamak Yasaklandı
Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum, taraftarını şaşırtan bir karar duyurdu: Vonovia Ruhrstadion'un Doğu Tribünü'nde toplu zıplamak yasaklandı. Kulübün 7 Ekim'de yaptığı resmi açıklamaya göre karar, Bochum yapı denetim makamının çıkardığı idari emre dayanıyor. Hazırlanan mühendislik raporuna göre çok sayıda kişinin aynı anda ve ritmik biçimde zıplaması tribünde 'trampolin etkisi' denen bir titreşim yaratıyor; bu da özellikle stat deneyimi az olan seyircilerde rahatsızlık hissine yol açabiliyor. Yasak, 11 Ekim Pazar günü oynanacak Arminia Bielefeld maçıyla başlıyor. Yapının taşıma kapasitesinde bir sorun yok; kararla birlikte yaklaşık 10 bin kişilik ayakta tribünün tamamen kapatılması ise şimdilik önlenmiş oluyor.
Yasak Doğu Tribünü'ndeki dört blokta geçerli, gol sevinci kapsam dışı
Yasak, stadyumdaki yenileme çalışmalarının biteceği 2028'e kadar sürecek
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