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Bochum'un 10 Bin Kişilik Tribününde Toplu Olarak Zıplamak Yasaklandı

Bochum'un 10 Bin Kişilik Tribününde Toplu Olarak Zıplamak Yasaklandı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
09.10.2026 - 12:20
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Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum, taraftarını şaşırtan bir karar duyurdu: Vonovia Ruhrstadion'un Doğu Tribünü'nde toplu zıplamak yasaklandı. Kulübün 7 Ekim'de yaptığı resmi açıklamaya göre karar, Bochum yapı denetim makamının çıkardığı idari emre dayanıyor. Hazırlanan mühendislik raporuna göre çok sayıda kişinin aynı anda ve ritmik biçimde zıplaması tribünde 'trampolin etkisi' denen bir titreşim yaratıyor; bu da özellikle stat deneyimi az olan seyircilerde rahatsızlık hissine yol açabiliyor. Yasak, 11 Ekim Pazar günü oynanacak Arminia Bielefeld maçıyla başlıyor. Yapının taşıma kapasitesinde bir sorun yok; kararla birlikte yaklaşık 10 bin kişilik ayakta tribünün tamamen kapatılması ise şimdilik önlenmiş oluyor.

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Yasak Doğu Tribünü'ndeki dört blokta geçerli, gol sevinci kapsam dışı

Yasak Doğu Tribünü'ndeki dört blokta geçerli, gol sevinci kapsam dışı

Kulübün açıklamasına göre yasak, Doğu Tribünü'nün N2, O, P ve Q bloklarında uygulanacak. Bu bloklarda senkronize ve ritmik zıplama ile sıçrama hareketleri kesin olarak yasaklanıyor. Kapsamın dışında kalan tek şey ise gol sevinçleri: Takım gol attığında tribünün kendiliğinden coşması serbest, yasak yalnızca önceden kurgulanmış, koreografili zıplamalar için geçerli.

Yasağın uygulanması ve denetlenmesi görevi Bochum'a ait. Emre uyulmazsa Doğu Tribünü'nün tamamen kapatılması gündeme gelebilir ve bu, yaklaşık 10 bin ayakta seyirci yerinin birden kaybedilmesi demek. Kulüp, kararı tribünün tam kapasiteyle açık kalmasını sağlayan çözüm olarak sundu.

Yani yasağın hedefi tribündeki atmosfer değil, yalnızca toplu zıplama hareketi. Doğu Tribünü'nde ayakta izlemeye ve tezahürata engel yok; değişen tek şey, bir bloğun aynı anda sıçrayarak yarattığı o bilindik görüntünün artık yapılamaması.

Yasak, stadyumdaki yenileme çalışmalarının biteceği 2028'e kadar sürecek

Yasak, stadyumdaki yenileme çalışmalarının biteceği 2028'e kadar sürecek

Hazırlanan mühendislik analizi, ayakta tribündeki basamak elemanlarının toplu zıplamada aşırı titreştiğini ortaya koydu. Yapının taşıma kapasitesi normal koşullarda yeterli bulundu; sorun, bu titreşimin seyircilerde yarattığı rahatsızlık hissi. Önlem de stadyumdaki planlı modernizasyon çalışmaları tamamlanana kadar, yani 2028'e kadar yürürlükte kalacak.

Konu Almanya futbolu için ilk değil. Kulüp, 1. FC Magdeburg'un 2016'da benzer bir yasağa uyduğunu hatırlatarak taraftarlara dayanışma çağrısı yaptı. Bochum'un yeni kuralla ilk sınavı, 11 Ekim Pazar günü yerel saatle 13.30'da başlayacak Arminia Bielefeld maçında yaşanacak.

Kulüp, kararın taraftarlar için üzücü olduğunu kabul etse de tribünün tam kapasiteyle açık kalmasını öncelik olarak gördü. Alternatif, 10 bin taraftarın yer aldığı bir tribünün tümden kapanması olacaktı; bu da Bochum'un ev maçlarındaki atmosferi ciddi biçimde zedelerdi.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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