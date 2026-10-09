Bochum'un 10 Bin Kişilik Tribününde Toplu Olarak Zıplamak Yasaklandı

Kulübün açıklamasına göre yasak, Doğu Tribünü'nün N2, O, P ve Q bloklarında uygulanacak. Bu bloklarda senkronize ve ritmik zıplama ile sıçrama hareketleri kesin olarak yasaklanıyor. Kapsamın dışında kalan tek şey ise gol sevinçleri: Takım gol attığında tribünün kendiliğinden coşması serbest, yasak yalnızca önceden kurgulanmış, koreografili zıplamalar için geçerli.

Yasağın uygulanması ve denetlenmesi görevi Bochum'a ait. Emre uyulmazsa Doğu Tribünü'nün tamamen kapatılması gündeme gelebilir ve bu, yaklaşık 10 bin ayakta seyirci yerinin birden kaybedilmesi demek. Kulüp, kararı tribünün tam kapasiteyle açık kalmasını sağlayan çözüm olarak sundu.

Yani yasağın hedefi tribündeki atmosfer değil, yalnızca toplu zıplama hareketi. Doğu Tribünü'nde ayakta izlemeye ve tezahürata engel yok; değişen tek şey, bir bloğun aynı anda sıçrayarak yarattığı o bilindik görüntünün artık yapılamaması.