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Trafikten Men Edilen Araç Ne Olur? Trafikten Men Edilen Araba Nasıl Kurtarılır?

Trafikten Men Edilen Araç Ne Olur? Trafikten Men Edilen Araba Nasıl Kurtarılır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 15:58

Trafikteyken kurallara uymazsak başımıza neler gelebileceğini az çok tahmin ediyoruz. Ancak iş aracın tamamen trafikten men edilmesine gelince işler biraz daha ciddileşiyor. Araçların trafikten alıkonulması yalnızca sürücü için değil, trafikteki diğer herkes için de önemli bir güvenlik tedbiridir. Bu yüzden sürücüler hem kendi can güvenlikleri hem de yasal sorumlulukları için kurallara azami dikkat etmek zorunda. Peki bir araç trafikten men edilince ne oluyor? Trafikten men edilen araç nasıl kurtarılır?

İşte detaylar...

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Trafikten Men Cezası Nedir ve Neden Verilir?

Trafikten Men Cezası Nedir ve Neden Verilir?

Trafikten men cezası, sürücülerin belirli trafik kurallarını ihlal etmeleri veya araçta eksik evrak ve teknik sorunlar bulunması durumunda verilen ciddi bir yaptırımdır. Kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan bu ceza sonrasında araçlar, belirlenmiş otoparklara çekilir ve eksiklikler giderilene kadar trafiğe çıkmaları yasaklanır. 

Özellikle zorunlu trafik sigortasının olmaması, aracın taşıma sınırının aşılması ya da teknik aksamlarında ciddi problemler bulunması gibi durumlar trafikten men edilme sebepleri arasındadır. Bu nedenle araç sahiplerinin bakım ve evrak işlemlerini düzenli şekilde takip etmeleri büyük önem taşır.

Trafikten Men Edilen Araç Ne Olur?

Trafikten Men Edilen Araç Ne Olur?

Eğer bir aracınız trafikten men edildiyse, ilk yapılacak işlem kolluk görevlilerinin aracı alıkoyarak belirlenen otoparka çekmesidir. Araç, tüm eksikleri giderilene kadar sürücüye teslim edilmez ve her geçen gün için otopark ücreti işlenir. Ayrıca bununla da bitmiyor; ceza kesilir ve bazı durumlarda sürücünün ehliyetine de geçici olarak el konulabilir. 

Trafikten men edilen bir aracın geri alınabilmesi için hem trafik cezasının hem de otopark ücretlerinin eksiksiz şekilde ödenmesi gerekir. Ancak asıl önemli olan, men sebebinin ortadan kaldırılması. Örneğin eksik bir sigorta poliçesi varsa hemen yeni bir sigorta yaptırılmalı, teknik bir arıza varsa tamir ettirilmelidir. Bu şartlar sağlanmadan aracın geri alınması mümkün değil.

Trafikten Men Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Trafikten Men Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Aracınızın trafikten men cezasını kaldırmak için öncelikle men sebebini tam olarak öğrenmeniz gerekiyor. Sonrasında ise eksiklikleri gidermek, idari para cezasını ve otopark ücretini ödemek zorundasınız. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne başvuru yapmanız gerek.

Burada gerekli belgelerle işlem yapılır ve aracın yeniden trafiğe çıkmasına izin verilir. Genellikle araç tescil belgesi, araç muayene belgesi, sürücü belgesi ve geçerli bir trafik sigortası poliçesi bu işlemler sırasında talep edilir. Eksiksiz evrak teslimi, sürecin hızlı şekilde tamamlanması açısından çok önemli. Aksi takdirde aracın trafikteki yasağı uzayabilir.

Trafikten Men Sorgulaması Nereden Yapılır?

Trafikten Men Sorgulaması Nereden Yapılır?

Sorgulama, günümüzde noterler üzerinden hızlıca yapılabilmekte. Şu anda en güvenilir yöntem, bir notere başvurarak aracın sicilini kontrol ettirmek. Ayrıca emniyet müdürlüklerinin trafik tescil şubeleri de bu konuda bilgi sunabiliyor. Araç alım-satım gibi işlemlerde ileride sorun yaşamamak için trafikten men sorgulamasını mutlaka yapmanızı tavsiye ederiz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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