Trafikten Men Edilen Araç Ne Olur? Trafikten Men Edilen Araba Nasıl Kurtarılır?

Trafikten men cezası, sürücülerin belirli trafik kurallarını ihlal etmeleri veya araçta eksik evrak ve teknik sorunlar bulunması durumunda verilen ciddi bir yaptırımdır. Kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan bu ceza sonrasında araçlar, belirlenmiş otoparklara çekilir ve eksiklikler giderilene kadar trafiğe çıkmaları yasaklanır.

Özellikle zorunlu trafik sigortasının olmaması, aracın taşıma sınırının aşılması ya da teknik aksamlarında ciddi problemler bulunması gibi durumlar trafikten men edilme sebepleri arasındadır. Bu nedenle araç sahiplerinin bakım ve evrak işlemlerini düzenli şekilde takip etmeleri büyük önem taşır.