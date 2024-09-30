Trafikte Kalanlara: Dinler Dinlemez Kendini Rahatlamış Hissedeceğin 12 Şarkı
Trafikte Kalanlara: Dinler Dinlemez Kendini Rahatlamış Hissedeceğin 12 Şarkı
Bu liste, trafikte geçirdiğiniz zamanın daha rahat ve keyifli geçmesini sağlayacak 12 harika şarkıyı bir araya getiriyor. Dinler dinlemez kendinizi daha huzurlu ve rahatlamış hissedeceğiniz bu parçalar, yoğun trafikte bile moralinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacak.👇
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1. 'City of Stars' (Duet ft. Ryan Gosling, Emma Stone)
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2. Pinhani- Dünyadan Uzak
3. Modern Talking- Cheri Cheri Lady
4. Yüzyüzeyken Konuşuruz- Dinle Beni Bi'
5. Buray- Sen Sevda Mısın
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6. Emir Can İğrek- Bir Karanfil
7. John Denver - Take Me Home, Country Roads
8. Evgeny Grinko- Faulkner's Sleep
9. Taylor Swift – august
10. Billie Eilish - BLUE
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