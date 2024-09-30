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Trafikte Kalanlara: Dinler Dinlemez Kendini Rahatlamış Hissedeceğin 12 Şarkı

etiket Trafikte Kalanlara: Dinler Dinlemez Kendini Rahatlamış Hissedeceğin 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 17:01

Bu liste, trafikte geçirdiğiniz zamanın daha rahat ve keyifli geçmesini sağlayacak 12 harika şarkıyı bir araya getiriyor. Dinler dinlemez kendinizi daha huzurlu ve rahatlamış hissedeceğiniz bu parçalar, yoğun trafikte bile moralinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacak.👇

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1. 'City of Stars' (Duet ft. Ryan Gosling, Emma Stone)

2. Pinhani- Dünyadan Uzak

3. Modern Talking- Cheri Cheri Lady

4. Yüzyüzeyken Konuşuruz- Dinle Beni Bi'

5. Buray- Sen Sevda Mısın

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6. Emir Can İğrek- Bir Karanfil

7. John Denver - Take Me Home, Country Roads

8. Evgeny Grinko- Faulkner's Sleep

9. Taylor Swift – august

10. Billie Eilish - BLUE

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11. Yalın- Onun Yolu

12. Birsen Tezer- Sanki Rüya

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