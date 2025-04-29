Trafikte Can Sıkıntısından Bayılırken Dinleyeceğiniz 12 Şarkı
Bazı trafikler vardır saatlerce sürer... Trafikte sıkıntıdan ölürken müziği açıp dinleyebileceğiniz, can sıkıntınızı dindirecek şarkıları derledik. Bu şarkılarla kendi trafik listenizi oluşturmaya hazırsanız hadi başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Queen – Don’t Stop Me Now
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Daft Punk – Get Lucky
3. The Weeknd – Blinding Lights
4. Tame Impala – Let It Happen
5. David Bowie – Let’s Dance
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dua Lipa – Levitating
7. Michael Jackson – Beat It
8. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?
9. The Rolling Stones – (I Can’t Get No) Satisfaction
10. Pharrell Williams – Happy
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Red Hot Chili Peppers – Californication
12. The Chainsmokers – Closer
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın