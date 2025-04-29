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Trafikte Can Sıkıntısından Bayılırken Dinleyeceğiniz 12 Şarkı

etiket Trafikte Can Sıkıntısından Bayılırken Dinleyeceğiniz 12 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 23:49

Bazı trafikler vardır saatlerce sürer... Trafikte sıkıntıdan ölürken müziği açıp dinleyebileceğiniz, can sıkıntınızı dindirecek şarkıları derledik. Bu şarkılarla kendi trafik listenizi oluşturmaya hazırsanız hadi başlıyoruz!

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1. Queen – Don’t Stop Me Now

2. Daft Punk – Get Lucky

3. The Weeknd – Blinding Lights

4. Tame Impala – Let It Happen

5. David Bowie – Let’s Dance

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6. Dua Lipa – Levitating

7. Michael Jackson – Beat It

8. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

9. The Rolling Stones – (I Can’t Get No) Satisfaction

10. Pharrell Williams – Happy

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11. Red Hot Chili Peppers – Californication

12. The Chainsmokers – Closer

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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