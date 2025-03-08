Trabzonspor, Hatayspor'a Kaybetti, Taraftar Şenol Güneş'i İstifaya Davet Etti

Deplasmanda kazanmayı unutan Trabzonspor, evinde de galibiyeti unuttu. Bordo mavililer, düşmesine kesin gözüyle bakılan Hatayspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ligde 16 puana sahip Hatayspor, 4 puanını Şenol Güneş'ten alırken, taraftarda da isyan vardı.

Taraftarlar Hatayspor'un golleri sonrası Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Sosyal medyada da tecrübeli teknik direktörle ilgili ağır eleştiriler vardı. Trabzonspor taraftarı Şenol Güneş'ten istifa bekliyor.