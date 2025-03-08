onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor
Trabzonspor, Hatayspor'a Kaybetti, Taraftar Şenol Güneş'i İstifaya Davet Etti

Trabzonspor, Hatayspor'a Kaybetti, Taraftar Şenol Güneş'i İstifaya Davet Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2025 - 22:55

Deplasmanda kazanmayı unutan Trabzonspor, evinde de galibiyeti unuttu. Bordo mavililer, düşmesine kesin gözüyle bakılan Hatayspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ligde 16 puana sahip Hatayspor, 4 puanını Şenol Güneş'ten alırken, taraftarda da isyan vardı. 

Taraftarlar Hatayspor'un golleri sonrası Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Sosyal medyada da tecrübeli teknik direktörle ilgili ağır eleştiriler vardı. Trabzonspor taraftarı Şenol Güneş'ten istifa bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lige kötü başlangıç yapan Trabzonspor'da Şenol Güneş de çözüm olmadı.

Lige kötü başlangıç yapan Trabzonspor'da Şenol Güneş de çözüm olmadı.

Bu sezon deplasmanda galibiyete ulaşamayan Trabzonspor iç sahada da ağır bir yenilgi aldı. Ligden düşmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan Hatayspor, deplasmanda altın değerinde üç puan kazandı. Taraftar ise faturayı, çıkardığı kadro ve değişiklikler nedeniyle Şenol Güneş'e kesti. Şenol Güneş'e sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın