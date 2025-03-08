Trabzonspor, Hatayspor'a Kaybetti, Taraftar Şenol Güneş'i İstifaya Davet Etti
Trabzonspor, Hatayspor'a Kaybetti, Taraftar Şenol Güneş'i İstifaya Davet Etti
Deplasmanda kazanmayı unutan Trabzonspor, evinde de galibiyeti unuttu. Bordo mavililer, düşmesine kesin gözüyle bakılan Hatayspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ligde 16 puana sahip Hatayspor, 4 puanını Şenol Güneş'ten alırken, taraftarda da isyan vardı.
Taraftarlar Hatayspor'un golleri sonrası Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Sosyal medyada da tecrübeli teknik direktörle ilgili ağır eleştiriler vardı. Trabzonspor taraftarı Şenol Güneş'ten istifa bekliyor.
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Lige kötü başlangıç yapan Trabzonspor'da Şenol Güneş de çözüm olmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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