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Trabzonspor 2-0 Geriye Düşmesine Rağmen Gaziantep FK'yı Golcüsü Paul Onuachu ile Yıktı

Trabzonspor 2-0 Geriye Düşmesine Rağmen Gaziantep FK'yı Golcüsü Paul Onuachu ile Yıktı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
28.04.2024 - 21:43

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda attığı gollerle Gaziantep FK'yi 4-2 yendi.

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Ligdeki son maçında Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 34. haftada Gaziantep FK'yı konuk etti.

Ligdeki son maçında Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 34. haftada Gaziantep FK'yı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ikinci yarıda ise müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ikinci yarıda ise müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Sakatlıktan dönen Onuachu, 50, 66 ve 68. dakikalarda sahne alarak hat-trick yaptı. Nijeryalı forvet, 65'te Bardhi'ye de asist yaptı.

Sakatlıktan dönen Onuachu, 50, 66 ve 68. dakikalarda sahne alarak hat-trick yaptı. Nijeryalı forvet, 65'te Bardhi'ye de asist yaptı.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 58'e yükseltirken konuk ekip 34 puanda kaldı ve kümede kalma mücadelesinde ağır bir yara aldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 58'e yükseltirken konuk ekip 34 puanda kaldı ve kümede kalma mücadelesinde ağır bir yara aldı.

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