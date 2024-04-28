Trabzonspor 2-0 Geriye Düşmesine Rağmen Gaziantep FK'yı Golcüsü Paul Onuachu ile Yıktı
Trabzonspor 2-0 Geriye Düşmesine Rağmen Gaziantep FK'yı Golcüsü Paul Onuachu ile Yıktı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda attığı gollerle Gaziantep FK'yi 4-2 yendi.
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Ligdeki son maçında Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 34. haftada Gaziantep FK'yı konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ikinci yarıda ise müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Sakatlıktan dönen Onuachu, 50, 66 ve 68. dakikalarda sahne alarak hat-trick yaptı. Nijeryalı forvet, 65'te Bardhi'ye de asist yaptı.
Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 58'e yükseltirken konuk ekip 34 puanda kaldı ve kümede kalma mücadelesinde ağır bir yara aldı.
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