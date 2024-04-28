Sınır Dışı Edilmesini İstedi! Fenerbahçe Taraftarı Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'yi Polise Şikayet Etti
Sınır Dışı Edilmesini İstedi! Fenerbahçe Taraftarı Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'yi Polise Şikayet Etti
Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı, Adana Demirspor - Galatasaray maçından önce eve gidinceye kadar sadaka verip maç saatinde ekran başına geçti. Sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi, karşılaşmada gol atınca da 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis bağlanarak şikayette bulundu.
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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın skorunu belirleyen gol, Mauro Icardi'den geldi.
Diyarbakır'da yaşayan koyu Fenerbahçeli Muhammet Delil Süner, Arjantinli yıldızın gol atmasının ardından polisi aradı.
Icardi’nin hiç beklemediği bir pozisyonda gol atınca cinnet getirdiğini dile Süner, "Televizyonda onu gördüğüm an aklıma direkt polis geldi. Telefona sarıldım, şikayette bulundum. Bir an önce Arjantin’e alsınlar.
Adamın gol atmadığı takım kalmadı. Onun yüzünden geçen sene hem Kadıköy’de hem de Rams Park’taki maçta televizyonu kırmak zorunda kaldım. Öfke patlaması yaşadım. Bütün hayallerimizin, ümitlerimizin yıkıldığı Adana Demirspor maçıydı. Galip gelince son patlamayı yaşadım.
Bir star ama lütfen bu ülkeden git. Bari önümüzdeki sene seni görmeyelim de moral olarak sahaya çıktığımız zaman" diye konuştu.
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Taraftarın polisi aradığı anlar 👇
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