Sınır Dışı Edilmesini İstedi! Fenerbahçe Taraftarı Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'yi Polise Şikayet Etti

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı, Adana Demirspor - Galatasaray maçından önce eve gidinceye kadar sadaka verip maç saatinde ekran başına geçti. Sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi, karşılaşmada gol atınca da 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis bağlanarak şikayette bulundu.