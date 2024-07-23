Tosun Paşa Filminin Çekimleri Sırasında Deveden Düşerek Ölen Oyuncu Kim?

'Tosun Paşa filmi 35 mm'lik filmle çekilmişti. 35 mm'lik filmler o dönem karaborsadaydı, yani çok pahalıydı. Sahneler bir kerede çekilmeyince Kartal Tibet çok kızıyordu çünkü o da Arzu Film'in sahibi Ertem Eğilmez'e hesap veriyordu. Filmde güreş, yumurta, çuval yarışları vardı ve 27 gün boyunca çalıştık. Akil Öztuna, Adile Naşit'in kardeşini oynuyordu. Öztuna deveden düşüp iç kanaması geçirince filmi o ilk yardım hastanesinde hasta yatağında yatarken bağladılar. Aman filmde bir boşluk olmasın, montajda bir şey olmasın dediler'