Tosun Paşa Filminin Çekimleri Sırasında Deveden Düşerek Ölen Oyuncu Kim?
Tosun Paşa Filminin Çekimleri Sırasında Deveden Düşerek Ölen Oyuncu Kim?
Kaynak: https://web.archive.org/web/201702140...
1976 yılında çekilen 'Tosun Paşa' filminde bir oyuncunun deveden düşerek trajik bir şekilde öldüğünü biliyor muydunuz? Gelin önce filmin ayrıntılarına değinerek bu üzücü hikayeye hep birlikte bakalım.
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Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu 1976 yılı yapımı 'Tosun Paşa' yapımı hiç kuşkusuz sinema tarihimizin en iyi filmlerinden biri.
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Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı film, her fırsatta birbirine giren Tellioğulları ve Seferoğulları ailelerinin sorunlarını çözmeye çalışan Şaban'ın Tosun Paşa kılığına girerek ortalığı iyice karıştırmasını konu almıştı.
Filmi izleyen hatta izlemeyen bile bu hikayeyi bilir. Peki 'Tosun Paşa' filminde oynayan bir oyuncunun çekimler sırasında deveden düşerek trajik bir şekilde öldüğünü biliyor muydunuz?
Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor filmlerinde felsefe öğretmeni Akil Hoca karakterini canlandıran Akil Öztuna bu filmde Tellioğulları ailesindeki Akil'i canlandırmıştı.
Usta oyuncu filmin İstanbul Kemerburgaz'daki çekimleri sırasında deveden düşerek iç kanama geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede 71 yaşındayken hayata gözlerini yummuş.
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Aynı filmde rol alan ünlü oyuncu Zihni Göktay 2014 yılında verdiği röportajda Akil Öztuna'nın ölümünü şu cümlelerle anlatıyor:
Sinema hayatı 1974-1976 yılları arasında sadece iki yıl sürse de bugün biz hep onu Hababam Sınıfı'nda boş sınıfa "Bugün ne kadar da sessizsiniz" demesiyle hatırlıyoruz. Siz onun bu trajik ölümünü daha önce duymuş muydunuz? Yorumlara buyrun!
Not: Akil Öztuna’nın torunu Gaye Zeytinci yaptığı bir sosyal medya paylaşımında dedesinin deveden düşüp öldüğünü doğrulamış ancak ölüm nedeninin deveden düşmesi olmadığını dile getirmişti. Zeytinci'nin söylediğine göre Öztuna çekimler sırasında zaten rahatsızmış.
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