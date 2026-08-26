Toprağı Verimsiz Çıkınca 40 Yıl Boyunca Yer Altında Meyve Bahçesi Kazdı

Forestiere, yaklaşık 40 yıl boyunca büyük ölçüde kendi elleriyle çalışarak odaları ve açık avluları birbirine bağlayan geniş bir tünel ağı meydana getirdi. Yer altındaki yapıya yatak odaları, kuyu, şapel, balık havuzu ve otomobilin geçebileceği büyüklükte koridorlar ekledi.

Bahçelerde limon, portakal, greyfurt, kamkat, ayva ve hurma ağaçlarının yanı sıra sofralık ve şaraplık üzüm asmaları yetiştirildi. Açık tavanlardan ışığa doğru uzanan ağaçlar, yüzeyin metrelerce altında büyümeye devam etti. Yer altındaki sıcaklık, Fresno’nun kavurucu yazlarında bile yaklaşık 18-27 derece arasında kaldı.

Forestiere, alanı büyük bir yer altı tesisine dönüştürmeyi planlıyordu ancak projesini tamamlayamadan 1946’da hayatını kaybetti. Ailesi tarafından korunan Forestiere Yer Altı Bahçeleri, daha sonra ulusal tarihî yerler listesine ve Kaliforniya tarihî simgeleri arasına alındı.