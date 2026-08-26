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Toprağı Verimsiz Çıkınca 40 Yıl Boyunca Yer Altında Meyve Bahçesi Kazdı

Toprağı Verimsiz Çıkınca 40 Yıl Boyunca Yer Altında Meyve Bahçesi Kazdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 12:26
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İtalya’dan ABD’ye göç eden Baldassare Forestiere, meyve bahçesi kurmak amacıyla aldığı arazinin sert ve verimsiz olduğunu fark etti. Toprağın altını kazmaya başlayan Forestiere, yaklaşık 40 yılda odalar, tüneller ve meyve ağaçlarıyla dolu bir yer altı dünyası oluşturdu.

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Sert toprağın altında verimli bir katman buldu

Sert toprağın altında verimli bir katman buldu

Forestiere, 1906 yılında Kaliforniya’nın Fresno kentinde narenciye yetiştirmek amacıyla 80 dönümlük arazi satın aldı. Ancak kazmaya başladığında yüzeyin bitki yetiştirmeyi neredeyse imkânsız hâle getiren sert bir toprak tabakasıyla kaplı olduğunu gördü.

Yaz sıcağından kaçmak için kendisine yer altında bir mahzen kazan Forestiere, yüzeyin altındaki toprağın daha verimli olduğunu fark etti. Tavanda açtığı geniş boşluklardan güneş ışığı alan bölümlere önce otlar, ardından meyve ağaçları dikti. Bitkiler büyüyünce kazı çalışmalarını genişletmeye karar verdi.

Tünelleri odalara ve bahçelere bağladı

Tünelleri odalara ve bahçelere bağladı

Forestiere, yaklaşık 40 yıl boyunca büyük ölçüde kendi elleriyle çalışarak odaları ve açık avluları birbirine bağlayan geniş bir tünel ağı meydana getirdi. Yer altındaki yapıya yatak odaları, kuyu, şapel, balık havuzu ve otomobilin geçebileceği büyüklükte koridorlar ekledi.

Bahçelerde limon, portakal, greyfurt, kamkat, ayva ve hurma ağaçlarının yanı sıra sofralık ve şaraplık üzüm asmaları yetiştirildi. Açık tavanlardan ışığa doğru uzanan ağaçlar, yüzeyin metrelerce altında büyümeye devam etti. Yer altındaki sıcaklık, Fresno’nun kavurucu yazlarında bile yaklaşık 18-27 derece arasında kaldı.

Forestiere, alanı büyük bir yer altı tesisine dönüştürmeyi planlıyordu ancak projesini tamamlayamadan 1946’da hayatını kaybetti. Ailesi tarafından korunan Forestiere Yer Altı Bahçeleri, daha sonra ulusal tarihî yerler listesine ve Kaliforniya tarihî simgeleri arasına alındı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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