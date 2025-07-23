Toplanın The Blaze'in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
The Blaze's her şarkısı ayrı güzel ama bazıları var ki hem klibi hem de ritmi ile kalbimizi daha fazla çalıyor. Bu yüzden toplanın, şimdi son dönemin en iyi The Blaze şarkısını seçiyoruz. Hazırsanız hadi başlıyoruz!
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The Blaze'in en iyi şarkısı sence hangisi?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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