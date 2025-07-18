Toplanın Sagopa Kajmer'in En İyi Parçasını Seçiyoruz!
Toplanın, yılın anketi başladı! Bu sefer odağımızda Türkiye'nin en ünlü ve efsanevi rapçilerinden biri var. İşte karşınızda Sagopa Kajmer! Derin bir nefes alın, arkanıza yaslanın ve Sagopa'nın en iyi şarkısı için oylamaya katılın. Bakalım Türkiye'de en sevilen Sagopa Kajmer parçası hangisi, öğrenelim!
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Derin bir nefes al ve söyle... Sence Sagopa Kajmer'in en iyi parçası hangisi?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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