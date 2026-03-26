article/comments
article/share
Haberler
Yemek
İçecek Tarifleri
Toplanın Anlatıyoruz! Kahvenin Hası Cold Brew Nedir?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.03.2026 - 11:01

Kahve tutkunları, toplanın! Kafelerde görüp uğruna cüzdanları hafiflettiğimiz, kahvenin en havalı hali olan 'Cold Brew'u masaya yatırıyoruz. Sıradan bir buzlu kahveden çok daha fazlası olan bu lezzet, aslında evde yapması en keyifli ve zahmetsiz içeceklerden biri. 'Acaba evde yapsam o kafelerdeki pürüzsüz tadı yakalar mıyım?' diye düşünüyorsan, cevap kocaman bir evet! Gel, karmaşık kahve terminolojisine boğulmadan, işin özünü ve en pratik tarifini samimi bir şekilde konuşalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cold Brew nedir?

Sanılanın aksine buzlu bir kahve değildir: Yani sıcak demlenmiş bir kahvenin içine buz atıp soğutmakla Cold Brew elde edemezsiniz. Bu işin sırrı, kahvenin sıcağı hiç görmemesidir. Peki, nasıl olacak o? Hemen söyleyelim... Kahve çekirdeklerinin soğuk suyla veya oda sıcaklığındaki suyla buluşup 12 ila 24 saat arasında usul usul demlenmesiyle oluşur.

Sıcak su kullanılmadığı için kahve çekirdeğindeki o acı ve yüksek asidik tatlar suya geçmez. Mide dostudur. İpeksi, yumuşak içimli ve çikolatamsı/tatlımsı bir kahve deneyimidir.

Tam bir kafein bombasıdır! Enerjiye ihtiyacın olduğunda gizli bir kahramandır.

Uzun süre suda beklediği için kafein oranı standart kahvelere göre oldukça yüksektir. Çünkü konsantre hazırlanır. Ama suyla seyrelttiğinde dengelenir. Yani ayarı sende 😉.

"Ben sever miyim acaba?" diye soruyorsan; Kimler sever?

  • Sert ama yumuşak içimli kahve isteyenler

  • Yazın sıcak kahve içemeyenler

  • Asiditesi düşük kahve arayanlar

  • Evde pratik tarif sevenler

Evde Cold Brew Nasıl Yapılır?

Evde şahane bir soğuk demlenmiş kahve yapmak için profesyonel ekipmanlara ihtiyacınız yok. Temiz bir cam kavanoz bile işinizi fazlasıyla görür!

Malzemeler

  • 1 ölçü kalın (iri) çekilmiş filtre kahve

  • 10 ölçü kaliteli içme suyu. (Örneğin; 50 gram kahveye 500 ml su kullanarak harika bir denge yakalayabilirsin).

Yapılış aşaması: 

  • Kahveyi büyük bir cam kavanoza veya French Press'e al. Üzerine suyun tamamını yavaşça ekle ve tüm kahve taneciklerinin ıslandığından emin olmak için tahta bir kaşıkla hafifçe karıştır.

  • Kavanozun kapağını kapat. Oda sıcaklığında veya buzdolabında en az 12, en fazla 24 saat kendi haline bırak. (Tam kıvamında bir lezzet için ideal süre genelde 16-18 saattir).

Süzme İşlemi: Süre dolduğunda kahveyi kağıt filtre, ince tel süzgeç veya temiz bir tülbent yardımıyla tortu kalmayacak şekilde başka bir kaba süz. Bu aşamada berrak bir sıvı elde etmemiz gerekiyor.

Servis Zamanı: Elde ettiğiniz bu sıvı oldukça yoğundur, yani bir konsantredir. Bardağa bolca buz koyabilirsin, yarısını Cold Brew, diğer yarısını su veya en sevdiğin süt ile tamamlayarak anın tadını çıkarabilirsin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın