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Toplam Fiyatları 3,800 TL'yi Aşan PS Plus Eylül Ayı Oyunları Erişime Açıldı

Toplam Fiyatları 3,800 TL'yi Aşan PS Plus Eylül Ayı Oyunları Erişime Açıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 13:58

Kullanıcılarına her ay farklı oyunlar sunarak kütüphanesini büyütmeye devam eden PlayStation Plus'ın toplam fiyatları 3,800 TL'yi aşan eylül ayı oyunları nihayet erişime açıldı.

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Eylül ayının en dikkat çeken PS Plus oyunu şüphesiz Harry Potter: Quidditch Champions

Eylül ayında PS Plus'ın kullanıcılara sunduğu bir diğer oyun ise Little Nightmares 2.

Eylül ayının son PlayStation Plus oyunu ise MLB The Show 24.

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