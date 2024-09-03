Toplam Fiyatları 3,800 TL'yi Aşan PS Plus Eylül Ayı Oyunları Erişime Açıldı
Toplam Fiyatları 3,800 TL'yi Aşan PS Plus Eylül Ayı Oyunları Erişime Açıldı
Kullanıcılarına her ay farklı oyunlar sunarak kütüphanesini büyütmeye devam eden PlayStation Plus'ın toplam fiyatları 3,800 TL'yi aşan eylül ayı oyunları nihayet erişime açıldı.
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Eylül ayının en dikkat çeken PS Plus oyunu şüphesiz Harry Potter: Quidditch Champions
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Eylül ayında PS Plus'ın kullanıcılara sunduğu bir diğer oyun ise Little Nightmares 2.
Eylül ayının son PlayStation Plus oyunu ise MLB The Show 24.
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