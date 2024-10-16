Toparlanın: Ayağa Kalkma Vaktiniz Geldiğinde Siz Duymasanız da Arka Planda Enerjinize Dahil Olacak 12 Şarkı
Toparlanın: Ayağa Kalkma Vaktiniz Geldiğinde Siz Duymasanız da Arka Planda Enerjinize Dahil Olacak 12 Şarkı
Hayatta hepimiz düşe kalka bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi kendini perişan hissetsen bile olduğun yerde fazla kalıcı olduğunu düşünme çünkü her zamankinden daha güçlü ayağa kalkacaksın...
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1. Don't Start Now
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2. Sorry Not Sorry
3. Diamonds
4. Attention
5. Motivation
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6. Hrvy
7. Look At Her Now
8. Cry For Me
9. abcdefu
10. Finally Free
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