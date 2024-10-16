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Toparlanın: Ayağa Kalkma Vaktiniz Geldiğinde Siz Duymasanız da Arka Planda Enerjinize Dahil Olacak 12 Şarkı

etiket Toparlanın: Ayağa Kalkma Vaktiniz Geldiğinde Siz Duymasanız da Arka Planda Enerjinize Dahil Olacak 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 22:43

Hayatta hepimiz düşe kalka bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi kendini perişan hissetsen bile olduğun yerde fazla kalıcı olduğunu düşünme çünkü her zamankinden daha güçlü ayağa kalkacaksın...

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1. Don't Start Now

2. Sorry Not Sorry

3. Diamonds

4. Attention

5. Motivation

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6. Hrvy

7. Look At Her Now

8. Cry For Me

9. abcdefu

10. Finally Free

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11. Buy Me Presents

12. Greedy

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