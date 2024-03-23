Toparlan Bırakma Kendini! En Zor Zamanların İçinde Bile Sana Umut Verecek 12 Şarkı
Toparlan Bırakma Kendini! En Zor Zamanların İçinde Bile Sana Umut Verecek 12 Şarkı
Bu şarkılar, zor zamanlarda güç ve umut veren mesajlarıyla sana ilham olabilir. Umarım derlediğimiz bu 12 şarkıyla birlikte içinde var olan gücü bulursun!👇
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1. Imagine Dragons - Birds
2. Coldplay - Yellow
3. Coldplay - Paradise
4. Katy Perry - Rise
5. The Script - Hall of Fame ft. will.i.am
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6. Andra Day - Rise Up
7. Ain't No Mountain High Enough
8. Jason Mraz - I Won't Give Up
9. Sara Bareilles - Brave
10. The Beatles - Here Comes The Sun
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11. Miley Cyrus - The Climb
12. Wilson Phillips - Hold On
Peki, sana umut veren şarkı ne? Yorumda bizimle paylaş👇
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