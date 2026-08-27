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Tolga Akış Kimdir, Kaç Yaşında? Tolga Akış Neden Gözaltına Alındı?

Tolga Akış Kimdir, Kaç Yaşında? Tolga Akış Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 16:27
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Tolga Akış, magazin gündeminde özellikle son zamanlarda adından söz ettiren bir isim oldu. Bir dönem şarkıcı Zeynep Bastık ile yaptığı evlilikle adından söz ettiren Akış, şimdilerde dijital medya ve müzik sektöründeki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 

Manifest'in kurucusu Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltına alındı.

Peki Tolga Akış kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?

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Tolga Akış Kimdir, Kaç Yaşında?

Tolga Akış Kimdir, Kaç Yaşında?

Tolga Akış 1984’te Bursa’da dünyaya geldi. İstanbul'da üniversite okuyan Akış, iş hayatına da erken yaşta atıldı.

TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali’nde çalışarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor. 

Reklam alanında başarılı çalışmalar yapan Akış, birçok ünlü isimle birlikte çalışıyor. 

Tolga Akış, sanatçı yönetimi ve kreatif strateji alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Son yıllarda YouTube projeleri ve Türkiye'nin ilk kız grubu olarak duyurulan Manifest projesinin yaratıcı ekibinde yer almasıyla yeniden gündeme geldi.

Tolga Akış Neden Gözaltına Alındı?

Tolga Akış Neden Gözaltına Alındı?

Tolga Akış, hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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