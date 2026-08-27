Tolga Akış Kimdir, Kaç Yaşında? Tolga Akış Neden Gözaltına Alındı?
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Tolga Akış, magazin gündeminde özellikle son zamanlarda adından söz ettiren bir isim oldu. Bir dönem şarkıcı Zeynep Bastık ile yaptığı evlilikle adından söz ettiren Akış, şimdilerde dijital medya ve müzik sektöründeki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.
Manifest'in kurucusu Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltına alındı.
Peki Tolga Akış kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?
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Tolga Akış Kimdir, Kaç Yaşında?
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Tolga Akış Neden Gözaltına Alındı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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