Toksik İlişki Sonrası Işıldayan Kadınları Kızılcık Şerbeti Doğa Üzerinden Ele Alıyoruz!
Toksik İlişki Sonrası Işıldayan Kadınları Kızılcık Şerbeti Doğa Üzerinden Ele Alıyoruz!
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'le olan toksik ilişkisinin ardından Giray'la flörtleşmeye başlayan Doğa'daki değişim dikkatlerden kaçmadı. Toksik ilişkisinden kurtulan tüm kadınların ışıldaması gibi Doğa'nın adeta parlaması da iyi bir örnek oldu. Gelin Doğa'nın durumu üzerinden toksik ilişki sonrası kadınları değerlendirelim!
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Olayların bir türlü durulmadığı Kızılcık Şerbeti'nde kimi karakterler için üzülürken kimi karakterlerin gelişimiyle de adeta bayram ediyoruz.
Biliyorsunuz Doğa sonunda Fatih'ten kurtulmuş, Fatih anında başka bir aşka yelken açmış ve Doğa da "ben bittim" diye hislerini açıklamıştı.
İleri görüşlülükte bir dünya markası olan Sönmez de Doğa'ya "hayat tam bitti dediğin yerden başlar" diyerek umut aşılamıştı.
Şükür ki bizi çok bekletmediler ve Doğa'nın hayatına Giray'ı soktular. Hala flört aşamasında olsalar bile Doğa'nın ışıldaması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
Doğa'daki değişimi bu editle özetleyen izleyici, toksik ilişkinin verdiği zararları gözler önüne serdi.
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