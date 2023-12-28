TikTok Yasağı mı Geliyor? MSB Akıllı Telefonlar İçin Önlem Alacak
TikTok Yasağı mı Geliyor? MSB Akıllı Telefonlar İçin Önlem Alacak
Milli Savunma Bakanlığı, son günlerde sosyal medyada da tartışılan askerlerin sıklıkla TikTok kullandığı iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Bakanlık, askerlerin kullandığı akıllı telefonlar için önlem alınacağını duyurdu.
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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
22-23 Aralık'ta yaşanan bölücü terör örgütünün saldırılarına kahramanca karşılık verildiğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, şehit haberlerinin resmi açıklama gelmeden paylaşılmasının da şehit ailelerine zarar verdiğini ifade etti.
Askeri personelin özellikle TikTok’ta paylaştığı videolar da sosyal medyada da tartışılıyor ve istihbarat zaafiyeti olabileceği olarak yorumlanıyordu.
Tuğamiral Zeki Aktürk, cep telefonu kullanımının zafiyete neden olup olmamasıyla ilgili soruya da cevap verdi.
"Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi yarattığı güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir.”
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“MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır."
Zeki Aktürk son olarak, sosyal medyada da iddia edildiği gibi şehit sayısını açıklanandan fazla olmadığını ve sızma girişiminde bulunan tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiğini de sözlerine ekledi.
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