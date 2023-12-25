Şehit Annesinin Yürekleri Dağlayan Sözleri: 'Dışarıdan Kimse Bilmiyor, Bacan Tütüyor Ama Baca Nasıl Tütüyor?'

Şehit anneleri ile röportaj yapan 'Tabuta Sığmayanlar' programında konuşan Şehit Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye'nin annesi Fatma Üye'nin sözleri yürekleri dağladı.
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2016 yılında Bingöl'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye'nin annesi Fatma Üye'nin annesi o röportajında tüm Türkiye'ye çağrıda bulundu.
Şehit annesi o anlarda, 'Dışarıdan kimse kimseyi bilmiyor oğlum. Bacan tütüyor ama baca nasıl tütüyor kimsenin haberi yok. Şehit ailelerini ziyaret etsinler. Kapıları kapalı olsa bile zorla açsınlar. O evlerin ziyaret edilmeye ihtiyacı var' dedi.
İşte yürekleri dağlayan o anlar: 👇
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