Türkiye Şehitlerine Ağlarken Sinan Oğan'ın Gülerek Poz Vermesine Tepki Yağdı!

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesindeki operasyonda 12 askerimiz şehit oldu. Şehit haberlerinin ardından günlük yaşamına devam eden bazı isimler de tepki çekti. O isimlerden biri de Sinan Oğan'dı. Oğan'ın İngiltere'ye Noel kutlamaya gittiği iddia edildi. Paylaşılan fotoğrafa tepki yağdı.