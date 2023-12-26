Türkiye Şehitlerine Ağlarken Sinan Oğan'ın Gülerek Poz Vermesine Tepki Yağdı!
Türkiye Şehitlerine Ağlarken Sinan Oğan'ın Gülerek Poz Vermesine Tepki Yağdı!
Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesindeki operasyonda 12 askerimiz şehit oldu. Şehit haberlerinin ardından günlük yaşamına devam eden bazı isimler de tepki çekti. O isimlerden biri de Sinan Oğan'dı. Oğan'ın İngiltere'ye Noel kutlamaya gittiği iddia edildi. Paylaşılan fotoğrafa tepki yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 asker şehit oldu.
Şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğarken geçtiğimiz seçimde Cumhurbaşkanı adayı olup daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan Sinan Oğan'ın İngiltere'ye Noel kutlamaya gittiği iddia edildi.
İngiltere'de restoranları olan Hüseyin Özer'in paylaştığı fotoğrafta gülerek poz vermesi ise tepkilere yol açtı.
Kullanıcılar, Oğan'ı Noel kutlamaya gittiği ve gülerek poz verdiği için eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
biz size noel kutalamayın demiyoruz,ağaç süsledi diye dayak yiyen öğrencilerin yanında durun diyoruz, iki yüzlü birer orspu çocuğu olmayın diyoruz.
Bu ne ilk, ne de son olacak. Her zaman olduğu gibi ateş düştüğü yeri yakıyor.
ne kadar milliyetçi bir arkadaş.