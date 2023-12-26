Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Türkiye Şehitlerine Ağlarken Sinan Oğan'ın Gülerek Poz Vermesine Tepki Yağdı!

Türkiye Şehitlerine Ağlarken Sinan Oğan'ın Gülerek Poz Vermesine Tepki Yağdı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
26.12.2023 - 09:49

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesindeki operasyonda 12 askerimiz şehit oldu. Şehit haberlerinin ardından günlük yaşamına devam eden bazı isimler de tepki çekti. O isimlerden biri de Sinan Oğan'dı. Oğan'ın İngiltere'ye Noel kutlamaya gittiği iddia edildi. Paylaşılan fotoğrafa tepki yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 asker şehit oldu.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 asker şehit oldu.

Şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğarken geçtiğimiz seçimde Cumhurbaşkanı adayı olup daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan Sinan Oğan'ın İngiltere'ye Noel kutlamaya gittiği iddia edildi.

Şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğarken geçtiğimiz seçimde Cumhurbaşkanı adayı olup daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan Sinan Oğan'ın İngiltere'ye Noel kutlamaya gittiği iddia edildi.

İngiltere'de restoranları olan Hüseyin Özer'in paylaştığı fotoğrafta gülerek poz vermesi ise tepkilere yol açtı.

İngiltere'de restoranları olan Hüseyin Özer'in paylaştığı fotoğrafta gülerek poz vermesi ise tepkilere yol açtı.

Kullanıcılar, Oğan'ı Noel kutlamaya gittiği ve gülerek poz verdiği için eleştirdi.

Kullanıcılar, Oğan'ı Noel kutlamaya gittiği ve gülerek poz verdiği için eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
82
24
14
4
3
2
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mert syl

biz size noel kutalamayın demiyoruz,ağaç süsledi diye dayak yiyen öğrencilerin yanında durun diyoruz, iki yüzlü birer orspu çocuğu olmayın diyoruz.

yengegeldikmi

Bu ne ilk, ne de son olacak. Her zaman olduğu gibi ateş düştüğü yeri yakıyor.

rcpbyrm

ne kadar milliyetçi bir arkadaş.