TikTok Ne Zaman Açılacak, Açıldı mı? 23 Ekim Facebook, Instagram, TikTok Erişim Kısıtlaması Ne Zaman Kalkacak?
TikTok Ne Zaman Açılacak, Açıldı mı? 23 Ekim Facebook, Instagram, TikTok Erişim Kısıtlaması Ne Zaman Kalkacak?
Sosyal medya platformlarında bugün yaşanan erişim sorunu tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Instagram, Facebook ve X ile birlikte TikTok'ta da 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'den beri kesinti yaşanıyor. Peki, TikTok ne zaman açılacak? TikTok'a erişim sorunu ne zaman düzelir?
İşte, detaylar...
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Ülkemizde milyonlarca kişinin gün içerisinde ortalama 2 saat 44 dakikasını geçirdiği sosyal platformlarında yaşanan kesinti dikkatleri üzerine çekti.
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Erişim sorunları ise bugün saat 15.26'da Başkent Ankara'da savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısı ile ilişkilendirildi.
Peki, TikTok Ne Zaman Açılacak?
İnternet kullanıcılarının anbean takip ettikleri "sosyal medya ne zaman açılacak?" sorusunun da henüz yanıtı bulunmuyor.
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