TikTok Ne Zaman Açılacak, Açıldı mı? 23 Ekim Facebook, Instagram, TikTok Erişim Kısıtlaması Ne Zaman Kalkacak?

RTÜK tarafından açıklanana yayın yasağının ardından internet hızının düşürüldüğü de düşünüldü. Bu yüzden akıllara bant daraltma uygulaması ve erişim kısıtlamaları geldi. Ancak yetkililer konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. BTK'nın internet sitesinde de yayın yasağına ilişkin bildirim bulunmadı.

Fakat NetBlocks tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama dikkat çekti.