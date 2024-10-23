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TikTok Ne Zaman Açılacak, Açıldı mı? 23 Ekim Facebook, Instagram, TikTok Erişim Kısıtlaması Ne Zaman Kalkacak?

TikTok Ne Zaman Açılacak, Açıldı mı? 23 Ekim Facebook, Instagram, TikTok Erişim Kısıtlaması Ne Zaman Kalkacak?

Sosyal Medya Tiktok Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 22:45

Sosyal medya platformlarında bugün yaşanan erişim sorunu tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Instagram, Facebook ve X ile birlikte TikTok'ta da 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'den beri kesinti yaşanıyor. Peki, TikTok ne zaman açılacak? TikTok'a erişim sorunu ne zaman düzelir? 

İşte, detaylar...

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Ülkemizde milyonlarca kişinin gün içerisinde ortalama 2 saat 44 dakikasını geçirdiği sosyal platformlarında yaşanan kesinti dikkatleri üzerine çekti.

Ülkemizde milyonlarca kişinin gün içerisinde ortalama 2 saat 44 dakikasını geçirdiği sosyal platformlarında yaşanan kesinti dikkatleri üzerine çekti.

TikTok'ta yaşanan erişim sorunu dışında pek çok kullanıcı Instagram, Facebook ve X'e de erişim sağlayamadığını ya da akışın güncellenmediğini kaydetti.

Erişim sorunları ise bugün saat 15.26'da Başkent Ankara'da savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısı ile ilişkilendirildi.

Erişim sorunları ise bugün saat 15.26'da Başkent Ankara'da savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısı ile ilişkilendirildi.

RTÜK tarafından açıklanana yayın yasağının ardından internet hızının düşürüldüğü de düşünüldü. Bu yüzden akıllara bant daraltma uygulaması ve erişim kısıtlamaları geldi. Ancak yetkililer konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. BTK'nın internet sitesinde de yayın yasağına ilişkin bildirim bulunmadı. 

Fakat NetBlocks tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama dikkat çekti.

Detaylar Haberimizde 👇

Peki, TikTok Ne Zaman Açılacak?

Peki, TikTok Ne Zaman Açılacak?

Yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadığı için erişim sorununun ne zaman çözüleceği de bilinmiyor. Ancak sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

İnternet kullanıcılarının anbean takip ettikleri "sosyal medya ne zaman açılacak?" sorusunun da henüz yanıtı bulunmuyor.

İnternet kullanıcılarının anbean takip ettikleri "sosyal medya ne zaman açılacak?" sorusunun da henüz yanıtı bulunmuyor.

Yetkililerden gelecek olan açıklamalar haberimizde yer alacak!

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