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TikTok Hitleri İftiharla Sunar: Simülasyonda Kaydırdıkça Dinlediğimiz En Ünlü Şarkılar

etiket TikTok Hitleri İftiharla Sunar: Simülasyonda Kaydırdıkça Dinlediğimiz En Ünlü Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 11:46

TikTok 2024 trend olan yaz şarkılarını iftiharla listeledik!

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1. Artemas - I Like The Way You Kiss Me

2. Tommy Richman - Million Dollar Baby

3. The Weeknd & Madonna & Playboi Carti - Popular

4. 21 Savage - Redrum

5. Djo - End Of Beginning

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6. Benson Boone - Beautiful Things

7. Hozier - Too Sweet

8. Shaboozey - A Bar Song

9. TWOPILOTS - Riptide

10. Billie Eilish - Lunch

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11. Tate McRae - Greedy

12. Taylor Swift - Fortnight ft. Post Malone

13. Tyla & Travis Scott - Water

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