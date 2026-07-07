Ticaret Bakanlığı DOA Sonrası İçeceklere Zam Gelmesinin Ardından Harekete Geçti
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1 Temmuz'da başlayan DOA uygulamasıyla atık ambalajların artık nakite çevrileceği duyurulmuştu. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği uygulama sonrası bazı içecek firmalarının yüksek zamlar yapması dikkat çekti. Ticaret Bakanlığ ise plastik-cam-metal ambalajlı içeceklerdeki depozito katılım payı güncellemesi sonrası maliyetin üstünde yapılan fiyat artışlarını incelemeye aldı ve haksız fiyat uyarısı verdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
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Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da konuyla ilgili şu sözleri kullandı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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