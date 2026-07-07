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Ticaret Bakanlığı DOA Sonrası İçeceklere Zam Gelmesinin Ardından Harekete Geçti

Ticaret Bakanlığı DOA Sonrası İçeceklere Zam Gelmesinin Ardından Harekete Geçti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.07.2026 - 12:34
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1 Temmuz'da başlayan DOA uygulamasıyla atık ambalajların artık nakite çevrileceği duyurulmuştu. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği uygulama sonrası bazı içecek firmalarının yüksek zamlar yapması dikkat çekti. Ticaret Bakanlığ ise plastik-cam-metal ambalajlı içeceklerdeki depozito katılım payı güncellemesi sonrası maliyetin üstünde yapılan fiyat artışlarını incelemeye aldı ve haksız fiyat uyarısı verdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızca konu derhâl incelemeye alınmış; ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, çevre politikalarımızla uyum içinde; tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da konuyla ilgili şu sözleri kullandı:

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da konuyla ilgili şu sözleri kullandı:
twitter.com

'Vatandaşlarımız müsterih olsun; Ticaret Bakanlığı olarak, başta su fiyatları olmak üzere piyasadaki tüm fiyat hareketlerini titizlikle takip ediyoruz.'

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Konu geçtiğimiz gün sosyal medyada da konuşulmuştu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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