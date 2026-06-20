The Dark Knight: Demokrasinin Joker’le İmtihanı

Film bir banka soygunuyla açılır. İş bittiğinde yerde yatan banka müdürü, uzaklaşan Joker’in ardından son bir şey söyler, neredeyse bir ağıt gibi. Bu şehrin suçluları eskiden bir şeylere inanırdı. Onura. Saygıya. Sen neye inanıyorsun? Cevap filmin ilerleyen saatlerinde damla damla gelir ve geldikçe insanın içini ürpertir. Hiçbir şeye. Joker para istemiyor, toprak istemiyor, intikam bile istemiyor. Çaldığı para dağ gibi önüne yığıldığında oturup onu ateşe veriyor, alevlerin yüzüne vurduğu ışıkta gülümseyerek. Onun derdi düzenin şusu busu değil, düzen fikrinin ta kendisi. Alfred’in o unutulmaz teşhisi tam da bunu söyler. Bazı adamlar mantık aramaz, pazarlık bilmez. Bazı adamlar dünyayı sadece yanarken seyretmek ister.

Siyaset düşüncesi bu ihtimalle ilk kez tanışmıyor. Bundan dört yüz yıl kadar önce, kendi iç savaşının ateşi içindeki İngiltere’de, Thomas Hobbes masasına oturmuş ve insana dair en karamsar cümlelerinden birini yazmıştı. Kuralları zorla yürütecek bir üst güç olmazsa insan insanın kurdu olur. Hayat yoksullaşır, çirkinleşir, vahşileşir ve kısalır. Çare olarak da herkesin kendi gücünü gönüllüce teslim ettiği o devasa deniz canavarını önermişti. Devleti. Yani Leviathan’ı. Joker, işte bu kâbusun ete kemiğe bürünmüş hâli. Bütün yaptığı, koca bir şehre tek bir şeyi ispatlamaya çalışmak. O heybetli canavar aslında kâğıttan bir kaplandır, biraz dürtersen herkes bir gecede ilkel doğasına geri döner.

Kitaplardaki adı doğa durumu (state of nature), yani insanın üzerindeki üst güç çekilince geri döneceği varsayılan o ilkel hâl. Hobbes, Leviathan’ı işte bu uçurumun kıyısına bir duvar olsun diye dikmişti. Joker’in bütün mesaisi ise o duvarı yıkıp şehri uçurumdan aşağı itmek.