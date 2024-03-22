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The Carpenters'ın Sihirli Dokunuşu! Gözlerini Kapatıp Dinlerken Boyut Atlamana Neden Olacak 15 Şarkı

etiket The Carpenters'ın Sihirli Dokunuşu! Gözlerini Kapatıp Dinlerken Boyut Atlamana Neden Olacak 15 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 23:56

Karen ve Richard Carpenter kardeşlerin birlikteliğiyle hayat bulan The Carpenters, sakin melodileri ve yumuşak ses tonlarıyla adeta müzikal bir huzur yaşatıyor. Grubun şarkıları, dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkartıp müziğin sihirli gücüyle başka bir boyuta taşıyor. The Carpenters'ın melodilerindeki huzuru keşfetmeye hazır mısın? İşte, özenle seçtiğimiz 15 şarkısı👇

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1. Top Of The World

2. Only Yesterday

3. Close to you

4. Superstar

5. Rainy Days And Mondays

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6. I Won't Last A Day Without You

7. We've Only Just Begun

8. Sleigh Ride

9. Jambalaya

10. I Believe You

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11. There's A Kind Of Hush

12. Hurting Each Other

13. Goodbye To Love

14. Touch Me When We're Dancing

15. Ticket To Ride

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