The Carpenters'ın Sihirli Dokunuşu! Gözlerini Kapatıp Dinlerken Boyut Atlamana Neden Olacak 15 Şarkı
The Carpenters'ın Sihirli Dokunuşu! Gözlerini Kapatıp Dinlerken Boyut Atlamana Neden Olacak 15 Şarkı
Karen ve Richard Carpenter kardeşlerin birlikteliğiyle hayat bulan The Carpenters, sakin melodileri ve yumuşak ses tonlarıyla adeta müzikal bir huzur yaşatıyor. Grubun şarkıları, dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkartıp müziğin sihirli gücüyle başka bir boyuta taşıyor. The Carpenters'ın melodilerindeki huzuru keşfetmeye hazır mısın? İşte, özenle seçtiğimiz 15 şarkısı👇
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1. Top Of The World
2. Only Yesterday
3. Close to you
4. Superstar
5. Rainy Days And Mondays
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6. I Won't Last A Day Without You
7. We've Only Just Begun
8. Sleigh Ride
9. Jambalaya
10. I Believe You
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11. There's A Kind Of Hush
12. Hurting Each Other
13. Goodbye To Love
14. Touch Me When We're Dancing
15. Ticket To Ride
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