TFF, Maltepe'de Çöken Bina İçin Tüm Profesyonel Maçlarda Saygı Duruşu Yapılacağını Açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın çökmesinde hayatını kaybedenler için profesyonel liglerde saygı duruşu kararı aldı. Açıklamaya göre 9-12 Ekim tarihleri arasında oynanacak bütün profesyonel maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Dileyen kulüpler siyah kol bandı da takabilecek. Karar, olayın üzerinden bir gün geçmeden, 9 Ekim'de duyuruldu ve 7. hafta maçlarının oynandığı hafta sonunu kapsıyor. Çöken yapı, İstanbul'un günlerdir en çok konuşulan konularından biri. Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim sabahı çöken binanın enkazından 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 10 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı. Olayın ardından mimar ve şantiye şefi gözaltına alınırken, enkaz kaldırma çalışmaları ve teknik inceleme sürüyor.
Saygı duruşu bütün profesyonel maçlarda yapılacak, kulüpler isterse siyah bant takacak
Maltepe'deki çökmede 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralı kurtarıldı
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