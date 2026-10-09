TFF, Maltepe'de Çöken Bina İçin Tüm Profesyonel Maçlarda Saygı Duruşu Yapılacağını Açıkladı

TFF'nin açıklamasına göre saygı duruşu yalnızca tek bir lig ya da haftayla sınırlı kalmayacak. 9-12 Ekim tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar başlamadan önce sahada 1 dakika boyunca saygı duruşunda bulunulacak. Süper Lig'in yanı sıra alt liglerdeki profesyonel karşılaşmalar da bu kapsama giriyor.

Federasyon kulüplere ayrıca bir seçenek sundu. Anma kapsamında dileyen takımlar, siyah kol bandıyla sahaya çıkabilecek. Siyah bant takmak zorunlu tutulmadı, tercih kulüplere bırakıldı. Böylece hafta sonu boyunca stadyumlardaki futbolcular, teknik heyetler ve tribünler maç öncesinde Maltepe'de hayatını kaybedenleri birlikte anmış olacak. Maçlar öncesi yapılacak anma, hafta sonu programındaki bütün profesyonel karşılaşmalarda geçerli olacak; yani taraftarlar hangi stadyuma giderse gitsin aynı törenle karşılaşacak.