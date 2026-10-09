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TFF, Maltepe'de Çöken Bina İçin Tüm Profesyonel Maçlarda Saygı Duruşu Yapılacağını Açıkladı

TFF, Maltepe'de Çöken Bina İçin Tüm Profesyonel Maçlarda Saygı Duruşu Yapılacağını Açıkladı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
09.10.2026 - 17:29
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın çökmesinde hayatını kaybedenler için profesyonel liglerde saygı duruşu kararı aldı. Açıklamaya göre 9-12 Ekim tarihleri arasında oynanacak bütün profesyonel maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Dileyen kulüpler siyah kol bandı da takabilecek. Karar, olayın üzerinden bir gün geçmeden, 9 Ekim'de duyuruldu ve 7. hafta maçlarının oynandığı hafta sonunu kapsıyor. Çöken yapı, İstanbul'un günlerdir en çok konuşulan konularından biri. Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim sabahı çöken binanın enkazından 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 10 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı. Olayın ardından mimar ve şantiye şefi gözaltına alınırken, enkaz kaldırma çalışmaları ve teknik inceleme sürüyor.

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Saygı duruşu bütün profesyonel maçlarda yapılacak, kulüpler isterse siyah bant takacak

Saygı duruşu bütün profesyonel maçlarda yapılacak, kulüpler isterse siyah bant takacak

TFF'nin açıklamasına göre saygı duruşu yalnızca tek bir lig ya da haftayla sınırlı kalmayacak. 9-12 Ekim tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar başlamadan önce sahada 1 dakika boyunca saygı duruşunda bulunulacak. Süper Lig'in yanı sıra alt liglerdeki profesyonel karşılaşmalar da bu kapsama giriyor.

Federasyon kulüplere ayrıca bir seçenek sundu. Anma kapsamında dileyen takımlar, siyah kol bandıyla sahaya çıkabilecek. Siyah bant takmak zorunlu tutulmadı, tercih kulüplere bırakıldı. Böylece hafta sonu boyunca stadyumlardaki futbolcular, teknik heyetler ve tribünler maç öncesinde Maltepe'de hayatını kaybedenleri birlikte anmış olacak. Maçlar öncesi yapılacak anma, hafta sonu programındaki bütün profesyonel karşılaşmalarda geçerli olacak; yani taraftarlar hangi stadyuma giderse gitsin aynı törenle karşılaşacak.

Maltepe'deki çökmede 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralı kurtarıldı

Maltepe'deki çökmede 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralı kurtarıldı

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 8 Ekim Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın üç katında çökme meydana geldi. Binanın ayakta kalan katlarında yaşayanlar itfaiye ekiplerince merdivenlerle tahliye edildi. Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı, bunların 3'ü çocuktu. Çalışmalar sonunda enkazdan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çalışmalara 774 personel katıldı. Güvenlik önlemi olarak çevredeki 3 binadan 55 kişi de güvenli alanlara alındı. Soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Enkazdan alınan beton örneklerinde deniz kabuğu görüldüğü bildirildi, bilirkişi ön raporu da hazırlandı. Teknik inceleme ve soruşturma sürüyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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