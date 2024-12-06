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TFF Açıkladı: Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na Katılmayacak

TFF Açıkladı: Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na Katılmayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2024 - 21:01

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada “Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır” denildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacağını resmen duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacağını resmen duyurdu.

TFF’nin resmi X hesabından söz konusu durumla ilgili bir paylaşım gerçekleştirildi.

TFF’nin resmi X hesabından söz konusu durumla ilgili bir paylaşım gerçekleştirildi.

“Gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.”

“Gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.”
twitter.com

TFF’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda ‘2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.’ denilmiştir.

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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