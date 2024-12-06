TFF Açıkladı: Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na Katılmayacak
TFF Açıkladı: Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na Katılmayacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada “Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır” denildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacağını resmen duyurdu.
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TFF’nin resmi X hesabından söz konusu durumla ilgili bir paylaşım gerçekleştirildi.
“Gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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