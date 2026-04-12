Test Sonucu Kafa Karışıklığı Yaratan Hande Erçel İçin Başsavcılık Adli Tıp Kurumu'na Müzekkere Yazdı

Merve Ersoy - TV Editörü
12.04.2026 - 14:04

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Hande Erçel'in yasaklı madde test sonucu için Başsavcılık, Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazdı.

Haberde şu ifadeler yer aldı: 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hande Erçel’den alınan doku örneklerinde morfin benzeri bazı metabolitlere rastlandı. Başsavcılık, tespit edilen bulguların ilaç etken maddesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’na müzekkere yazdı. Kurulun yapacağı bilimsel değerlendirme sonrası elde edilecek rapor doğrultusunda nihai tespitin netleşeceği belirtildi.'

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yasaklı madde test sonucunun saç ve kanda negatif olduğu açıklanmıştı.

Burak Doğan'ın yayınladığı sonuçların ardından Hande Erçel'in idrar testi sonucu kafa karışıklığı yaratmıştı. Başsavcılık, Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazdı. Buna göre, tespit edilen bulguların ilaç etken maddesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu yeniden değerlendirme yapacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
