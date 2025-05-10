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Tesla Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 15:13

Amerikalı otomobil devi Tesla, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye pazarında Model Y ile yerini alan Tesla, elektrikli otomobil denilince akla ilk gelen markalardan biri oluyor. Öte yandan Tesla Model S, Model X, Model 3 ve Roadster da dünyanın ilgisini çeken otomobiller arasında yer alıyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu? 

İşte, Tesla'nın Mayıs ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Tesla Fiyat Listesi

Tesla Fiyat Listesi

Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından 2003 yılında kurulan Tesla, Model Y ile Türkiye pazarında yerini alıyor. 

Adını ünlü fizikçi Nicola Tesla'dan alan markanın Mayıs ayı fiyatları ise belli oldu. Aşağıda Tesla tarafından tavsiye edilen fiyatları bulabilirsiniz. Fiyatlar ise kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Mayıs 2025

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Yeni Model Y - Arkadan Çekiş - 1.866.203 TL

  • Yeni Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.465.581 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Model Y, 2019 yılının Mart ayında pazardaki yerini aldı. Kısa zamanda beğeni toplayan otomobil, 2022 yılında Euro NCAP tarafından 'Küçük arazi aracı kategorisinde' 5 yıldızlı güvenlik ödülüne layık görüldü. İşte Model Y'nin özellikleri: 

  • 500 km menzile sahip olan Model Y, 0'dan 100'e 7,6 saniyede çıkıyor. 

  • Arıca 396 HP (291 kW) motor gücüne ve 510 Nm tork değerine sahip.  

  • Otomobilin azami hızı ise 201 

Model Y'nin donanımında: Kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi, yan hava yastığı, ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi, yokuş kalkış desteği, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü bulunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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