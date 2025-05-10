Tesla Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından 2003 yılında kurulan Tesla, Model Y ile Türkiye pazarında yerini alıyor.

Adını ünlü fizikçi Nicola Tesla'dan alan markanın Mayıs ayı fiyatları ise belli oldu. Aşağıda Tesla tarafından tavsiye edilen fiyatları bulabilirsiniz. Fiyatlar ise kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.