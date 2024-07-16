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Tercihlerine Göre Temmuz Ayını Renklendirecek Bir Müzik Öneriyoruz!

etiket Tercihlerine Göre Temmuz Ayını Renklendirecek Bir Müzik Öneriyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 16:46

Müzikle dolu keyifli bir yolculuğa hazır mısın? İşte senin tercihlerine göre önereceğimiz, Temmuz ayını renklendirecek bir şarkı önerisi!

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1. Sen çayını hangisinde içmeyi tercih ediyorsun?

2. Hangi görsel sence daha güzel?

3. Bu renge en çok uyacak renk sence hangisi?

3. Bu renge en çok uyacak renk sence hangisi?

4. Bu yemeklerden birini seç!

5. Bu çikolatalardan da!

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6. Bu pastalardan hangisi?

7. Bir pembe tonu seç!

8. Son olarak, bir yaz meyvesi seç!

Sabrina Carpenter - Espresso (Lyrics)

Reynmen - Renklensin (Official Premiere Video)

Buray - Olmuşum Leyla

Coldplay - Hymn for the Weekend (Legendado) (Feat. Beyoncé)

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