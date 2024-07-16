Tercihlerine Göre Temmuz Ayını Renklendirecek Bir Müzik Öneriyoruz!
Tercihlerine Göre Temmuz Ayını Renklendirecek Bir Müzik Öneriyoruz!
Müzikle dolu keyifli bir yolculuğa hazır mısın? İşte senin tercihlerine göre önereceğimiz, Temmuz ayını renklendirecek bir şarkı önerisi!
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1. Sen çayını hangisinde içmeyi tercih ediyorsun?
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2. Hangi görsel sence daha güzel?
3. Bu renge en çok uyacak renk sence hangisi?
4. Bu yemeklerden birini seç!
5. Bu çikolatalardan da!
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