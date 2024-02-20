Tepki Çeken "Sosyal Deney" Videosunun Ardından Kadınlar Hemcinslerinin Yaptıklarını Anlattı
Tepki Çeken "Sosyal Deney" Videosunun Ardından Kadınlar Hemcinslerinin Yaptıklarını Anlattı
Sosyal medyada dolaşıma giren ve kadınların hemcinslerinin zor durumuyla alay ettikleri bir 'sosyal deney' videosunun ardından kullanıcılar en zor anlarında yine kadınlardan kendilerine uzatılan yardım ellerini anlattı.
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Eteğinin katlandığını fark etmeyen bir kadına kadınların yardım eli uzatmayıp bir erkeğin uyardığı videoyu görmüş olabilirsiniz.
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Videoya en büyük tepki ise yine kadınlardan geldi.
Ve sonrasında ise kendi başlarından geçen olayları paylaştılar.
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Ve pek çok kadından hemcinslerinin zor durumlarında nasıl yardımlarına koştuğuna dair anılar geldi.
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Kadın kadının kurdu değil yurdudur!
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Pek çok kadın yine kadınların kendilerini nasıl olası tacizlerden koruduğunu anlattı.
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Bir de size soralım...
Siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ve siz sevgili kadınlar...
Başınızdan geçen bu tarz olaylar var mı?
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Buyurun, yorumlarda konuşalım.
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