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Tepki Çeken "Sosyal Deney" Videosunun Ardından Kadınlar Hemcinslerinin Yaptıklarını Anlattı

Tepki Çeken "Sosyal Deney" Videosunun Ardından Kadınlar Hemcinslerinin Yaptıklarını Anlattı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 23:16

Sosyal medyada dolaşıma giren ve kadınların hemcinslerinin zor durumuyla alay ettikleri bir 'sosyal deney' videosunun ardından kullanıcılar en zor anlarında yine kadınlardan kendilerine uzatılan yardım ellerini anlattı.

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Eteğinin katlandığını fark etmeyen bir kadına kadınların yardım eli uzatmayıp bir erkeğin uyardığı videoyu görmüş olabilirsiniz.

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Videoya en büyük tepki ise yine kadınlardan geldi.

Videoya en büyük tepki ise yine kadınlardan geldi.

Ve sonrasında ise kendi başlarından geçen olayları paylaştılar.

Ve sonrasında ise kendi başlarından geçen olayları paylaştılar.
twitter.com
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Ve pek çok kadından hemcinslerinin zor durumlarında nasıl yardımlarına koştuğuna dair anılar geldi.

Ve pek çok kadından hemcinslerinin zor durumlarında nasıl yardımlarına koştuğuna dair anılar geldi.
twitter.com

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twitter.com

Kadın kadının kurdu değil yurdudur!

Kadın kadının kurdu değil yurdudur!
twitter.com

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Pek çok kadın yine kadınların kendilerini nasıl olası tacizlerden koruduğunu anlattı.

Pek çok kadın yine kadınların kendilerini nasıl olası tacizlerden koruduğunu anlattı.
twitter.com
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👇
twitter.com

Bir de size soralım...

Bir de size soralım...
twitter.com

Siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ve siz sevgili kadınlar...

Ve siz sevgili kadınlar...

Başınızdan geçen bu tarz olaylar var mı?

Başınızdan geçen bu tarz olaylar var mı?
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Buyurun, yorumlarda konuşalım.

Buyurun, yorumlarda konuşalım.

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