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Temmuz Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Temmuz Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 19:02

Domatesin en lezzetlisi, kabağın en tazesi, biberin en mis kokulusu Temmuz’da tezgahlarda yerini alırken mutfakta yaratıcı ve hafif tariflerin peşine düşme zamanı da gelmiş demektir. Biz de bu içerikte Philips Çift Hazneli Airfryer'da Temmuz ayının taptaze sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz 10 mevsimlik tarifi bir araya getirdik. Hem hafif hem doyurucu lezzetler arıyorsanız gelin, tariflere geçelim!

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1. Kabak Graten

1. Kabak Graten

Malzemeler: 

  • 900 gram kabak

  • 80 gram parmesan, rendelenmiş

  • 80 gram galeta unu

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 250 mililitre yoğun krema

  • 125 gram mozzarella

Hazırlanışı:

1. Mandolin veya mutfak robotu kullanarak kabağı ince ince dilimleyin. Tuzla lezzetlendirin ve fazla suyun süzülmesi için 10 dakika bekletin.

2. Kabak dilimlerini kurulayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine aktarın. Lezzetlendirmek için rendelenmiş parmesan peyniri, galeta unu, sarımsak tozu ve karabiber ekleyip güzelce karıştırın. Ardından yoğun kremayı da dökün ve iyice karıştırın.

3. Hazneyi Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 50 dakikada 150 °C ayarda çalıştırın. 

4. Kabak gratenin üzerine rendelenmiş mozzarella peyniri serpin. Cihazı belirtilen ayarlarla başlatın: 5 dakika ve 180 °C.

5. Grateni Philips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve yaklaşık 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!

2. Közlenmiş Kırmızı Biberli Kremalı Humus Kasesi

2. Közlenmiş Kırmızı Biberli Kremalı Humus Kasesi

Malzemeler: 

  • 4 kapya biber, kırmızı

  • 480 gram nohut, konserve, suyu süzülmüş

  • 2 tutam maydanoz, düz yapraklı

  • 3 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 6 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber, taze öğütülmüş

  • 2 yemek kaşığı limon suyu, taze sıkılmış

  • 5 yemek kaşığı soğuk su

  • 50 gram kereviz sapı

  • 3 tutam maydanoz, düz yapraklı

  • 100 gram salatalık

  • 200 gram kuskus

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu, rendelenmiş

  • 4 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı

Hazırlanışı:

1. Kapya biberleri yıkayıp Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın. Cihazın kapağını kapatıp belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştırın: 10 dakika, 200 °C.

2. Biberler közlendikten sonra orta boy bir kaseye alıp üzerini mutfak havlusuyla örtüp 20 dakika bekletin. Bu, derinin soyulmasını kolaylaştıracaktır.

3. Biberler dinlendirildikten sonra kabuklarını soyun. Uzunlamasına kesin ve çekirdeklerini çıkarın.

4. Humus için iki tane biber kullanın ve diğer ikisini de üst süsleme için saklayın. Nohutları soğuk suda yıkayıp süzün. Maydanozu yıkayın ve sarımsakların kabuklarını soyun.

5. Humus yapmak için iki közlenmiş biberi nohut, maydanoz, bir diş sarımsak, tahin, sızma zeytinyağı, tuz, karabiber, limon suyu ve soğuk suyla birlikte mutfak robotuna alın. Krema gibi ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

İpucu: Karıştırırken yavaş yavaş buz gibi soğuk su eklemek humusun kıvamının krema gibi olmasını sağlar.

6. Kereviz sapını ve taze maydanozu yıkayın. Salatalığı soyun. Kereviz sapını, salatalığı ve kalan iki közlenmiş biberi 0,5x0,5 cm'lik küçük küpler halinde doğrayın. Maydanozu iri iri doğrayın.

7. Kuskusu paketteki tarife göre hazırlayın. Kuskus piştikten sonra soğumaya bırakın ve doğranmış sebzeleri ve kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.

8. Humusu tabağın alt kısmına yayın ve üzerine küp küp kestiğiniz sebzelerle kuskusu ekleyin. Üzerlerine limon kabuğu rendesi ve ilave sızma zeytinyağı gezdirip servis edin.

Afiyet olsun!

3. Domatesli Tart

3. Domatesli Tart

Malzemeler: 

  • 250 gram un

  • 125 gram tereyağı

  • 0,5 çay kaşığı kekik, kurutulmuş

  • 50 mililitre soğuk su

  • 500 gram domates

  • 100 gram çeri domates

  • 150 gram italyan lor peyniri

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu, rendelenmiş

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

1. Un, küp küp kesilmiş tereyağı, kekiği ve bir tutam tuzu mutfak robotuna koyun. 1 dakika boyunca veya iyice karışıp kum benzeri bir kıvam alana kadar çırpın. Karışımı bir kaseye aktarın, soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar biraz yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. 

2. Bu sırada, üst malzemeleri hazırlayın. Domatesleri dilimleyin ve kiraz domatesleri ikiye bölün. Tuz ekleyin ve fazla sıvının süzülmesi için 10 dakika bekletin. İtalyan lor peyniri, limon kabuğu rendesi ve bir tutam tuzu karıştırın.

3. Soğutulmuş hamuru iki parşömen kağıdı arasında, tart kalıbından 4 santimetre daha büyük olacak şekilde yuvarlak olarak açın. Hamuru kalıba aktarın ve germeden kenarlarına ve tabanına bastırın. 

4. Fazla hamuru kesin ve kalıbı Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin. Cihazı belirtilen ayarlarda başlatın: 20 dakika, 170 °C.

5. İtalyan lor peyniri karışımını hamurun üzerine eşit şekilde yayın, ardından domatesleri üzerine dizin ve zeytinyağı gezdirin. Cihazı 15 dakika ve 170°C ayarda çalıştırın. 

6. Tartı cihazdan çıkarın ve kalıptan çıkarmadan önce dinlendirin. Servis edin.

Afiyet olsun!

4. Hara Kebabı

4. Hara Kebabı

Malzemeler: 

  • 100 gram bezelye

  • 200 gram patates

  • 100 gram ıspanak

  • 1 yeşil acı biber

  • 10 gram chaat masala (baharat karışımı)

  • 20 gram yer fıstığı

  • 1 yemek kaşığı yağ

Hazırlanışı:

1. Patatesleri soyun, yıkayın ve küçük parçalara bölün. Patatesleri ve bezelyeleri yumuşayana kadar pişirdikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana dek ezin. Ispanakları kısa bir süre ağartma yöntemiyle haşlayın, süzün ve ince ince kıyın. Acı biberleri yıkayın ve ince ince doğrayın.

2. Ezilmiş patates ve bezelyelere ıspanak, acı biber, masala ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Karışımı 9 eşit köfte elde edecek şekilde bölün ve her birinin üzerine yer fıstığı koyun.

3. Köfteleri fırçayla yağlayıp hazneye yerleştirin. Hepsini tek seferde sığdıramazsanız partiler halinde pişirin. Cihazı belirtilen ayarlarda başlatın: 10 dakika, 180 °C. 

4. Cihazdan çıkarın. Yanında Hint turşusuyla sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

5. Acılı Börülce

5. Acılı Börülce

Malzemeler: 

  • 1 soğan

  • 2 kırmızı dolma biber

  • 2 kereviz sapı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 240 gram börülce, konserve, suyu süzülmüş

  • 70 gram mısır, konserve

  • 1 çay kaşığı chili biber tozu

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

  • 1 tutam kimyon, öğütülmüş

  • 1 tutam paprika tozu

  • 400 gram domates, küp küp doğranmış, konserve

  • 250 mililitre sebze bulyon

  • 50 gram kinoa

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 misket limonu

  • 15 gram kişniş, taze

Hazırlanışı:

1. Soğanı ve sarımsağı soyun, ince ince doğrayın. Kerevizi küçük parçalar halinde kesin. Kırmızı dolmalık biberi ikiye bölün, içini ve çekirdeklerini çıkarın ve parçalara ayırın. Soğan, sarımsak, kereviz ve biberleri biraz zeytinyağı ile Philips pişirme aksesuarına ekleyin.

2. Aksesuarı Philips Çift Hazneli Airfryer’a koyun ve cihazı belirtilen zaman ve sıcaklıkta başlatın: 20 dakika, 180 °C. Sebzeler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. 

3. Börülceleri süzün ve kurulayın. Börülceleri mısırı, baharatları ve küp doğranmış domatesleri sebzelere ilave edin ve karıştırın. Üzerlerini kapatacak kadar su ekleyin.

4. Börülceleri Philips Çift Hazneli Airfryer’a alın ve yumuşayana kadar belirtilen süre ve sıcaklıkla pişirin: 30 dakika, 160 °C.

5. Acı bibere kinoayı ekleyin ve kinoa yumuşayana kadar belirtilen süre ve sıcaklıkta pişirin: 15 dakika, 160 °C.

6. Tuzu ve taze çekilmiş karabiberi ekleyin. Misket limonunu dört parçaya ayırın. Kişnişi kabaca doğrayın. Acılı börülceleri limon dilimleri ve kişniş ile servis edin.

Afiyet olsun!

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6. Çin Usulü Bamya ve Tavuk

6. Çin Usulü Bamya ve Tavuk

Malzemeler: 

  • 2 tavuk göğsü

  • 3 diş sarımsak

  • 350 gram bamya

  • 2 taze soğan

  • 2 yeşil sivri biberler

  • 1 yemek kaşığı zencefil, rendelenmiş

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 3 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı kaju fıstığı

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 az bir miktar karabiber, öğütülmüş

  • 1 az bir miktar deniz tuzu

  • 2 çay kaşığı şeker

  • 150 mililitre ılık su

Hazırlanışı:

1. Tavuk göğüslerini küp şeklinde doğrayıp sarımsak rendeleyin. Soya sosu, şeker, zeytinyağı ve susam yağı ekleyip karıştırın. 200 derece 10 dakika pişirin.

2. Pişmekte olan tavukları 8. dakikada açın, biberleri ilave edin ve 10 dakika dolduktan sonra soğan ve bamyaları ekleyin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200 derece ve 8 dakikaya ayarlayın, ara ara hazneyi sallayarak pişirin.

3. Çin usulü tavuk ve bamyalar pişerken son 3 dakika kala doğradığınız kaju fıstıklarını içine atın, 1 dakika kala da tahin ekleyip karıştırın.

4. Hazneye bir çay bardağı sıcak su ilave edip 200 derece 10 dakikada yemeği kontrol ederek pişirin. En son tuz ve karabiber ilave edip yemeği tabaklayın.

Afiyet olsun!

7. Kıvrımlı Patates Kızartması Salatası

7. Kıvrımlı Patates Kızartması Salatası

Malzemeler: 

  • 400 gram kıvırcık patates, donmuş

  • 0,5 salatalık

  • 3 tutam dereotu, taze

  • 3 tutam maydanoz

  • 1 soğan, ufak

  • 100 gram turşu

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 3 yemek kaşığı mayonez

  • 200 gram süzme yoğurt

  • 2 yemek kaşığı limon suyu, taze sıkılmış

Hazırlanışı:

1. Dondurulmuş patates kızartmalarını hazneye ekleyin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 18 dakika ve 180 °C ayarda çalıştırın. Pişirme sırasında hazneyi 3 kez sallayın.

2. Küp küp doğranmış salatalığı ince kıyılmış dereotu, maydanoz, soğan ve turşu ile karıştırın. Hardal, mayonez, süzme yoğurt, limon suyu ve damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar karıştırın.

3. Patates kızartmalarını salata kasesine eklemeden önce 5 dakika soğumaya bırakın. Malzemelerin sosla güzelce karışması için nazikçe karıştırın ve servis edin.

Afiyet olsun!

8. Yumurtalı ve Fasulyeli Domates Dolması

8. Yumurtalı ve Fasulyeli Domates Dolması

Malzemeler: 

  • 4 biftek domatesi

  • 80 gram kırmızı barbunya, konserve, suyu süzülmüş

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 0,5 çay kaşığı paprika tozu

  • 4 yumurta, büyük boy

Hazırlanışı:

1. Domatesleri yıkayın. Her bir domatesin tepesinden ince bir dilim kesin ve bir çorba kaşığı kullanarak iç kısmını çıkarın. Fasulyeleri iyice süzün ve tuz, karabiber ve kırmızı biber ile lezzetlendirin. Fasulyeleri dört domates arasında paylaştırın ve domateslerin içine yerleştirin. Her bir domatesin içine bir de yumurta kırın.

2. Domates dolmalarını Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dikkatlice aktarın ve 180 °C sıcaklıkta ve 20 dakika boyunca pişirin. 

3. Pişen dolmaları tabaklayıp servise hazır edin!

Afiyet olsun!

9. Bezelye Çorbası ve Soda Ekmeği

9. Bezelye Çorbası ve Soda Ekmeği

Malzemeler: 

  • 500 gram bezelye, dondurulmuş

  • 600 mililitre sebze bulyon

  • 2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 200 gram un

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 0,5 çay kaşığı karbonat

  • 20 gram tereyağı

  • 150 mililitre yayık ayran

  • 100 gram taze krema

  • 2 tutam nane, taze

Hazırlanışı:

1. Buzunu çözmek için bezelyeleri akan suyun altına tutun. Bezelyeler, sebze bulyonu, sarımsak tozu ve yeteri kadarı tuzu Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın.

2. Un, şeker, karbonat ve bir tutam tuzu bir kaseye alın. Tereyağı ekleyin ve iyice bütünleşene kadar karıştırın. Yayık ayranını da ekledikten sonra pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru somun ekmeği şekline getirin ve keskin bir bıçakla yüzeyine kesik atın.

3. Ekmeği soldaki hazneye alın. Bezelyeli hazneyi de cihaza yerleştirin. Her bir hazne için 35 dakika süre ile 170 °C sıcaklığı ayarlayın ve pişirmeyi başlatın.

4. Bezelye çorbasını mutfak robotuna aktarıp üzerine taze krema, nane ve yeteri kadar karabiber ekleyin. Pürüzsüz kıvama gelene kadar robottan geçirin.

6. Bezelye çorbasını dilimlediğiniz soda ekmeğiyle servis edin.

Afiyet olsun!

10. Renkli Dolma Biberler

10. Renkli Dolma Biberler

Malzemeler: 

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 1 sarı dolmalık biber

  • 40 gram parmesan, rendelenmiş

  • 200 gram sığır kıyması

  • 1 çay kaşığı paprika tozu

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 yumurta, küçük boy

  • 50 gram krem peynir

  • 40 gram galeta unu

  • 80 gram mozzarella

Hazırlanışı: 

1. Dolmalık biberleri boylamasına ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın.

2. Dolgusu için kalan tüm malzemeleri karıştırın, lezzetlendirmek için tuz ve karabiber ekleyin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımla dolmalık biberleri doldurun.

3. Doldurulmuş yarım dolmalık biberleri hazneye yerleştirin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı belirtilen ayarlarda başlatın: 16 dakika, 180 °C. 

4. Pişirme süresi bitmeden 5 dakika önce dolmalık biberlerin üstüne rendelenmiş mozzarella peyniri serpin.

5. Cihazdan çıkarıp servis edin.

Afiyet olsun!

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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