Temmuz Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi
Domatesin en lezzetlisi, kabağın en tazesi, biberin en mis kokulusu Temmuz’da tezgahlarda yerini alırken mutfakta yaratıcı ve hafif tariflerin peşine düşme zamanı da gelmiş demektir. Biz de bu içerikte Philips Çift Hazneli Airfryer'da Temmuz ayının taptaze sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz 10 mevsimlik tarifi bir araya getirdik. Hem hafif hem doyurucu lezzetler arıyorsanız gelin, tariflere geçelim!
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1. Kabak Graten
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2. Közlenmiş Kırmızı Biberli Kremalı Humus Kasesi
3. Domatesli Tart
4. Hara Kebabı
5. Acılı Börülce
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6. Çin Usulü Bamya ve Tavuk
7. Kıvrımlı Patates Kızartması Salatası
8. Yumurtalı ve Fasulyeli Domates Dolması
9. Bezelye Çorbası ve Soda Ekmeği
10. Renkli Dolma Biberler
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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