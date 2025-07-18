Temmuz Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

Malzemeler:

4 kapya biber, kırmızı

480 gram nohut, konserve, suyu süzülmüş

2 tutam maydanoz, düz yapraklı

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tahin

6 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber, taze öğütülmüş

2 yemek kaşığı limon suyu, taze sıkılmış

5 yemek kaşığı soğuk su

50 gram kereviz sapı

3 tutam maydanoz, düz yapraklı

100 gram salatalık

200 gram kuskus

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu, rendelenmiş

4 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı

Hazırlanışı:

1. Kapya biberleri yıkayıp Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın. Cihazın kapağını kapatıp belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştırın: 10 dakika, 200 °C.

2. Biberler közlendikten sonra orta boy bir kaseye alıp üzerini mutfak havlusuyla örtüp 20 dakika bekletin. Bu, derinin soyulmasını kolaylaştıracaktır.

3. Biberler dinlendirildikten sonra kabuklarını soyun. Uzunlamasına kesin ve çekirdeklerini çıkarın.

4. Humus için iki tane biber kullanın ve diğer ikisini de üst süsleme için saklayın. Nohutları soğuk suda yıkayıp süzün. Maydanozu yıkayın ve sarımsakların kabuklarını soyun.

5. Humus yapmak için iki közlenmiş biberi nohut, maydanoz, bir diş sarımsak, tahin, sızma zeytinyağı, tuz, karabiber, limon suyu ve soğuk suyla birlikte mutfak robotuna alın. Krema gibi ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

İpucu: Karıştırırken yavaş yavaş buz gibi soğuk su eklemek humusun kıvamının krema gibi olmasını sağlar.

6. Kereviz sapını ve taze maydanozu yıkayın. Salatalığı soyun. Kereviz sapını, salatalığı ve kalan iki közlenmiş biberi 0,5x0,5 cm'lik küçük küpler halinde doğrayın. Maydanozu iri iri doğrayın.

7. Kuskusu paketteki tarife göre hazırlayın. Kuskus piştikten sonra soğumaya bırakın ve doğranmış sebzeleri ve kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.

8. Humusu tabağın alt kısmına yayın ve üzerine küp küp kestiğiniz sebzelerle kuskusu ekleyin. Üzerlerine limon kabuğu rendesi ve ilave sızma zeytinyağı gezdirip servis edin.

Afiyet olsun!