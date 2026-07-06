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Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Boreal, Austral, Megane, Captur ve Duster Güncel Fiyatlar

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Boreal, Austral, Megane, Captur ve Duster Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Renault otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 22:01
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Fransız menşeli Renault, ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Şimdilerde yeni tanıttığı modeli olan Boreal ile herkesin radarına giren Renault, sıfır otomobil alıcılarının dikkatinden kaçmıyor. Renault, Temmuz ayında geçerli olacak fiyat listesini açıkladı.

Peki, Clio, Austral, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu? 

İşte, Renault Temmuz 2026 fiyat listesi.

Kaynak

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Renault fiyat listesi Temmuz 2026

Renault fiyat listesi Temmuz 2026

Renault'nun en temel ve en çok tercih edilen modeli olan Clio, Temmuz ayında 1.830.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Yeni Clio fiyat listesi Temmuz 2026

Yeni Clio fiyat listesi Temmuz 2026
  • evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.750.000 TL

Yeni CLIO

  • evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL

  • esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL

Renault Captur fiyat listesi Temmuz 2026

Renault Captur fiyat listesi Temmuz 2026
  • Techno Mild Hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL

Renault Megane fiyat listesi Temmuz 2026

Renault Megane fiyat listesi Temmuz 2026

Renault Megane Sedan Fiyat Listesi

  • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.841.000 TL

  • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL

Renault Megane E-Tech Elektrikli

  • Techno EV60 220 hp 2.273.000 TL

  • Esprit Alpine EV60 220 hp 2.486.000 TL (2026 model)

Renault Austral fiyat listesi Temmuz 2026

Renault Austral fiyat listesi Temmuz 2026

  • techno mild hybrid 150 hp auto 2.699.000 TL

  • techno esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.130.000 TL

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Renault Duster fiyat listesi Temmuz 2026

Renault Duster fiyat listesi Temmuz 2026

  • Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL

  • Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.080.000 TL

Renault Rafale fiyat listesi Temmuz 2026

Renault Rafale fiyat listesi Temmuz 2026
  • esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 3.748.000 TL

Renault Boreal fiyat listesi Temmuz 2026

Renault Boreal fiyat listesi Temmuz 2026

  • evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL

  • techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.699.000 TL

  • iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL

  • iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL
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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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