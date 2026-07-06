Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Boreal, Austral, Megane, Captur ve Duster Güncel Fiyatlar

Fransız menşeli Renault, ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Şimdilerde yeni tanıttığı modeli olan Boreal ile herkesin radarına giren Renault, sıfır otomobil alıcılarının dikkatinden kaçmıyor. Renault, Temmuz ayında geçerli olacak fiyat listesini açıkladı.

Peki, Clio, Austral, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu?

İşte, Renault Temmuz 2026 fiyat listesi.

Kaynak