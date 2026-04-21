Temizlik Yaparken Evi Konsere Çeviren Liste

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.04.2026 - 19:01

O bitmek bilmeyen dip köşe temizlik günü geldi çattı mı? Süpürgeyi bir kenara bırakın, pardon elinize alın ama bu sefer onu bir mikrofon gibi kullanmaya hazırlanın! Temizlik yapmayı bir angarya olmaktan çıkarıp evi stadyum konserine çevirmeye ne dersiniz? İşte temizlik hızınızı iki katına çıkaracak, modunuzu tavan yaptıracak en enerjik şarkılar listemiz!

1. Gülşen - Bangır Bangır

Listenin açılışını kraliçeyle yapıyoruz. Daha ilk notada o süpürgenin sapı havaya kalkacak! 'Yavrum kaldır göbek' derken mutfaktaki bulaşıkları nasıl makineye dizdiğini anlamayacaksın bile.

2. Aleyna Tilki - Sen Olsan Bari

Bu şarkıda oynamaktan temizliği unutup gürültü yapma potansiyelin çok yüksek. Ama olsun, ev pırıl pırıl olacak!

3. Michael Jackson - Billie Jean

Koridoru paspaslarken moonwalk yapmayacaksan o temizliğe hiç başlama daha iyi.

4. Hadise - Düm Tek Tek

Eurovison ruhunu banyoya taşıyoruz. Fayansları ovalarken kalbinin 'düm tek tek' atmasına izin ver.

5. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri:

Kapı pencereleri aç, perdeleri havalandır! 'Kapı açık, arkanı dön ve çık' derken aslında evdeki o havayı ve dağınıklığı kastediyoruz. Süperstar desteği şart.

6. Spice Girls - Wannabe

90'lar ruhu olmadan dip köşe temizlik mi olur? Kız kıza (veya tek başına) evde dev bir parti veriyormuşsun gibi hissetmek için birebir.

7. Serdar Ortaç - Dansöz

İtiraf edelim, Serdar Ortaç çalmadan o ev tam temizlenmiş sayılmaz. Ritim öyle bir sarıyor ki, koltukların yerini değiştirirken ağırlık hissetmiyorsun bile.

8. Yıldız Tilbe - Delikanlım

Temizliğin duygusal evresine hoş geldin. Yorgunluk çöktü, bir kahve molası verdin... Elinde bezle uzaklara dalıp 'Hiç umudum kalmamışken' diye mırıldanmak ruhun gıdası.

9. Lady Gaga - Bad Romance

Artık son düzlükteyiz. Holdeki o son kalıntıları da Gaga'nın pençe hareketleriyle temizleyip finale hazırlanıyoruz.

10. Nil Karaibrahimgil - Pırlanta

Ve final! Her yer pırıl pırıl, aynalar parlıyor.

11. İbrahim Tatlıses – Mavi Mavi

Şaka değil, ciddi! Banyonun o masmavi fayanslarını ovalarken İbo’nun o yanık sesiyle 'Mavi mavi masmavi' diye haykırmak, tüm stresini o giderden akıtıp götürür.

Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
