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Temizlik Yaparken Dinlemen Gereken O Şarkı Hangisi?

etiket Temizlik Yaparken Dinlemen Gereken O Şarkı Hangisi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 17:10

Temizlik yaparken müzik dinlemek gibisi yoktur! 

Temizliğine eşlik edecek o şarkı hangisi olmalı? Bu testte söylüyoruz!

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1. Aniden telefonun çaldı, akşama misafirlerin var. Ne yaparsın?

2. Temizlik yaparken hangisi senin favorin?

3. Her gün süpürge çalışıyor mu evde?

4. Sen evini hangi vakitlerde daha keyifli temizlersin?

5. Ev temizliğinde en çok uğraştığın kısım hangisi?

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6. Temizlik kararını alma sebebin hangisi olur?

7. Temizlik yaparken dinlemeyi en sevdiğin müzik hangisi?

8. Hangi temizlik aktivitesi sana daha çekici geliyor?

Büyük Ev Ablukada - HOŞÇAKAL KADAR

Athena - Ben Böyleyim

Candan Erçetin - Bahar ( Kırık Kalpler Durağında )

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