Temizlik Yaparken Dinlemen Gereken O Şarkı Hangisi?
Temizlik Yaparken Dinlemen Gereken O Şarkı Hangisi?
Temizlik yaparken müzik dinlemek gibisi yoktur!
Temizliğine eşlik edecek o şarkı hangisi olmalı? Bu testte söylüyoruz!
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1. Aniden telefonun çaldı, akşama misafirlerin var. Ne yaparsın?
2. Temizlik yaparken hangisi senin favorin?
3. Her gün süpürge çalışıyor mu evde?
4. Sen evini hangi vakitlerde daha keyifli temizlersin?
5. Ev temizliğinde en çok uğraştığın kısım hangisi?
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