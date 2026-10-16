Serena Williams'ın Başarı Sırrı: Ebeveynlerinin Öğrettiği En Önemli Değeri Açıkladı

CNBC Meets programında Tania Bryer'a konuşan Williams, ailesinin kendisine kazandırdığı en temel değerin alçakgönüllülük olduğunu söyledi: 'Bence bu, herhangi bir şampiyonluktan çok daha değerli, çünkü insanın ayağını yere bastırıyor.'

Williams'a göre alçakgönüllülük insanı saygılı tutuyor ve herkesle eşit kılıyor: 'Günün sonunda hepimiz aynıyız, değil mi? Bazılarımız biraz daha iyi olabilir ama aslında hepimiz aynıyız.'

Serena'yı ve ablası Venus'u tenise babaları Richard Williams ile anneleri Oracene Price hazırlamıştı. Ailenin hikâyesi, 2021'de Will Smith'in başrolünü üstlendiği King Richard filmine de konu olmuştu.