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Serena Williams'ın Başarı Sırrı: Ebeveynlerinin Öğrettiği En Önemli Değeri Açıkladı

Serena Williams'ın Başarı Sırrı: Ebeveynlerinin Öğrettiği En Önemli Değeri Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 15:01
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Bugün tenis denince aklınıza kim geliyor? Muhtemelen önce Hülya Avşar sonra da Serena Williams! 

23 Grand Slam şampiyonluğuyla tenis tarihine geçen Serena Williams, başarısının ardındaki en önemli değeri ailesinden aldığını söyledi. CNBC'ye konuşan Williams, bu değerin hem kortta hem de iş hayatında kendisini ayakta tuttuğunu anlattı. Efsane tenisçinin cevabı, şampiyonluklardan çok daha sade.

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Ailesinin ona aşıladığı en önemli değer: Alçakgönüllülük

Ailesinin ona aşıladığı en önemli değer: Alçakgönüllülük

CNBC Meets programında Tania Bryer'a konuşan Williams, ailesinin kendisine kazandırdığı en temel değerin alçakgönüllülük olduğunu söyledi: 'Bence bu, herhangi bir şampiyonluktan çok daha değerli, çünkü insanın ayağını yere bastırıyor.'

Williams'a göre alçakgönüllülük insanı saygılı tutuyor ve herkesle eşit kılıyor: 'Günün sonunda hepimiz aynıyız, değil mi? Bazılarımız biraz daha iyi olabilir ama aslında hepimiz aynıyız.'

Serena'yı ve ablası Venus'u tenise babaları Richard Williams ile anneleri Oracene Price hazırlamıştı. Ailenin hikâyesi, 2021'de Will Smith'in başrolünü üstlendiği King Richard filmine de konu olmuştu.

"Tenis benden önce de harikaydı, benden sonra da harika olacak"

"Tenis benden önce de harikaydı, benden sonra da harika olacak"

Williams, 23 Grand Slam tekli şampiyonluğuyla tenis tarihinin en başarılı isimlerinden biri. Ancak kendisine tenisi daha iyi bir yere taşıyıp taşımadığı sorulduğunda bu iddiayı kabul etmedi.

'Bunu asla söylemem. Sadece harika bir sporu oynama fırsatım oldu ve elimden gelenin en iyisini yaptım. Benim sayemde daha mı iyi oldu? Bilmiyorum,' diyen Williams, kendi dönemini her zaman değer vereceği gelip geçici bir an olarak tanımladı.

Kortta öğrendiği disiplini iş dünyasına taşıyor

Kortta öğrendiği disiplini iş dünyasına taşıyor

2022'de tenise veda eden Williams, o tarihten bu yana girişim sermayesi fonu Serena Ventures'a odaklanıyor. Ayrıca Reckitt şirketinin, kadınların kurduğu 200 sağlık ve hijyen girişimini desteklemeyi hedefleyen Reckitt Catalyst programında girişimcilere mentorluk yapma görevini üstlendi.

İki çocuk annesi Williams, tenisten iş hayatına taşıdığı bir numaralı şeyin disiplin olduğunu söylüyor: 'Tenis her gün oynanır, her gün antrenman yapmanız gerekir. İş de aynı. Çok disiplinli olmalısınız.'

Williams'a göre pek çok şey doğuştan geliyor ama pek çok şey de sonradan geliştirilebiliyor. Üstelik başarı, herkes için farklı anlamlara gelebiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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