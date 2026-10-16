Serena Williams'ın Başarı Sırrı: Ebeveynlerinin Öğrettiği En Önemli Değeri Açıkladı
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Bugün tenis denince aklınıza kim geliyor? Muhtemelen önce Hülya Avşar sonra da Serena Williams!
23 Grand Slam şampiyonluğuyla tenis tarihine geçen Serena Williams, başarısının ardındaki en önemli değeri ailesinden aldığını söyledi. CNBC'ye konuşan Williams, bu değerin hem kortta hem de iş hayatında kendisini ayakta tuttuğunu anlattı. Efsane tenisçinin cevabı, şampiyonluklardan çok daha sade.
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Ailesinin ona aşıladığı en önemli değer: Alçakgönüllülük
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"Tenis benden önce de harikaydı, benden sonra da harika olacak"
Kortta öğrendiği disiplini iş dünyasına taşıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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