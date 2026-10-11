Dünya Kız Çocukları Günü'nde Kızlarımızın Göğsümüzü Kabartan Başarıları

Bu çağrıyı 2011'de Kanada hükümeti sahiplendi. Asıl ilginç ayrıntı ise BM kayıtlarında saklı: Karar taslağı 21 Kasım 2011'de Genel Kurul'un 3. Komitesi'ne Kanada tarafından, diğer ana sunucular Türkiye ve Peru adına getirildi ve oylamaya bile gerek kalmadan kabul edildi.

Genel Kurul, 19 Aralık 2011'de aldığı kararla 11 Ekim'i resmen Dünya Kız Çocukları Günü ilan etti. İlk kutlama 2012'de çocuk yaşta evliliklere son verilmesi temasıyla yapıldı. 2026'da da tema yeniden bu konuya ve kızların haklarına yatırım yapılmasına odaklandı.