Dünya Kız Çocukları Günü'nde Kızlarımızın Göğsümüzü Kabartan Başarıları
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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, 2012'den bu yana kız çocuklarının eğitim, eşitlik ve güvenli bir gelecek hakkını hatırlatıyor. Pek bilinmeyen bir ayrıntı var: Bu günün BM'de kabul edilmesinde Türkiye'nin de imzası bulunuyor. Aradan geçen yıllarda kızlar parkede, sınıfta ve olimpiyat kürsülerinde bu hakkın karşılığını fazlasıyla verdi. Günün hikayesini ve kızlarımızın gurur veren başarılarını derledik.
Kaynak: Birleşmiş Milletler
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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