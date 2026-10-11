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Dünya Kız Çocukları Günü'nde Kızlarımızın Göğsümüzü Kabartan Başarıları

Dünya Kız Çocukları Günü'nde Kızlarımızın Göğsümüzü Kabartan Başarıları

Eğitim Filenin Sultanları kadınlar
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 13:03
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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, 2012'den bu yana kız çocuklarının eğitim, eşitlik ve güvenli bir gelecek hakkını hatırlatıyor. Pek bilinmeyen bir ayrıntı var: Bu günün BM'de kabul edilmesinde Türkiye'nin de imzası bulunuyor. Aradan geçen yıllarda kızlar parkede, sınıfta ve olimpiyat kürsülerinde bu hakkın karşılığını fazlasıyla verdi. Günün hikayesini ve kızlarımızın gurur veren başarılarını derledik.

Kaynak: Birleşmiş Milletler

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Kız çocuklarına ayrı bir gün fikrinin kökü 1995'teki Pekin Konferansı'na uzanıyor

Kız çocuklarına ayrı bir gün fikrinin kökü 1995'teki Pekin Konferansı'na uzanıyor

Hikaye, 1995'te Pekin'de toplanan Dünya Kadın Konferansı'yla başlıyor. 189 ülkenin oy birliğiyle kabul ettiği Pekin Deklarasyonu, kız çocuklarının haklarını ayrı bir başlık olarak ele alan ilk uluslararası metin oldu.

Ayrı bir gün fikri ise yıllar sonra geldi. Yardım kuruluşu Plan International, Dünya Kadınlar Günü'nün de Çocuk Günü'nün de kızların yaşadığı sorunları yeterince görünür kılmadığını savunarak kızlara özel bir gün için kampanya başlattı.

11 Ekim'i kız çocuklarına adayan kararı BM'ye sunan ülkelerden biri Türkiye'ydi

11 Ekim'i kız çocuklarına adayan kararı BM'ye sunan ülkelerden biri Türkiye'ydi

Bu çağrıyı 2011'de Kanada hükümeti sahiplendi. Asıl ilginç ayrıntı ise BM kayıtlarında saklı: Karar taslağı 21 Kasım 2011'de Genel Kurul'un 3. Komitesi'ne Kanada tarafından, diğer ana sunucular Türkiye ve Peru adına getirildi ve oylamaya bile gerek kalmadan kabul edildi.

Genel Kurul, 19 Aralık 2011'de aldığı kararla 11 Ekim'i resmen Dünya Kız Çocukları Günü ilan etti. İlk kutlama 2012'de çocuk yaşta evliliklere son verilmesi temasıyla yapıldı. 2026'da da tema yeniden bu konuya ve kızların haklarına yatırım yapılmasına odaklandı.

"Haydi Kızlar Okula" kampanyasıyla 223 bin kız çocuğu okula kazandırıldı

"Haydi Kızlar Okula" kampanyasıyla 223 bin kız çocuğu okula kazandırıldı

Türkiye'de bu günün ruhuna uygun seferberlikler aslında daha önce başlamıştı. UNICEF ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2003'te başlattığı 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası, ilk dört buçuk yılda yaklaşık 223 bin kız çocuğunu sınıflarla buluşturdu. 2005'te başlayan 'Baba Beni Okula Gönder' de 10 binden fazla kız öğrenciye burs sağladı.

Bu emeğin karşılığı bugün rakamlarda görülüyor. TÜİK'in İstatistiklerle Çocuk 2025 bültenine göre kızların liseyi tamamlama oranı yüzde 83,5 ile erkeklerin (yüzde 79,2) önünde. Okula giden kızlar da çok geçmeden kürsülere çıkmaya başladı.

Filenin Sultanları 2026'yı üç şampiyonlukla geçirdi

Filenin Sultanları 2026'yı üç şampiyonlukla geçirdi

Bunun en görünür örneği voleybol sahalarında. Filenin Sultanları temmuzda Brezilya'yı 3-1 yenerek ikinci kez Milletler Ligi şampiyonu oldu, ağustos sonunda Akdeniz Oyunları'nda altın madalyayı aldı. Eylülde ise İstanbul'da İtalya'yı 3-2 yenip üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Arkadan gelen kuşak da hız kesmiyor: 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı temmuzda Avrupa ikinciliğine uzandı.

Matematik olimpiyatında kızlarımız 67 takım arasında üçüncü oldu

Matematik olimpiyatında kızlarımız 67 takım arasında üçüncü oldu

Kızlar yalnızca sahada değil, sınıfta da göz dolduruyor. Defne Hergül, Bengisu Demirbaş, Ilgın Şekerli ve Elif Kiraz, nisanda Fransa'daki 15. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'ndan 2 altın ve 2 gümüşle döndü. Türkiye skor tablosunda 67 takım arasında üçüncü sırada yer aldı.

Mayısta düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda da 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanıldı.

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Boksta, okçulukta ve tekvandoda Avrupa şampiyonu kızlarımız var

Boksta, okçulukta ve tekvandoda Avrupa şampiyonu kızlarımız var

Madalya listesi bireysel sporlarda da uzuyor. Hatice Akbaş eylülde Sofya'da büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşadı. 19 yaşındaki okçu Elif Berra Gökkır Mete Gazoz'la karışık takımda Avrupa şampiyonu oldu, Elif Sude Akgül de tekvandoda ilk büyükler Avrupa altınını kazandı.

Hatırlatmakta fayda var: Paris 2024'te Türkiye'nin kazandığı 8 madalyanın 6'sında kadın sporcuların imzası vardı.

Avrupa kupasını kaldıran Zehra Güneş'in ilk koştuğu kişi annesi oldu

Avrupa kupasını kaldıran Zehra Güneş'in ilk koştuğu kişi annesi oldu

Bu başarıların arkasında çoğu zaman kızına inanan bir aile var. Avrupa şampiyonluğunun ardından tribüne koşup annesine sarılan Zehra Güneş, Oksijen yazısında annesi için 'Hayran olduğum ilk kadın oydu. İlk ve en büyük örneğim de o.' dedi.

Takım arkadaşı Saliha Şahin'in sözleri ise günün anlamını özetliyor: 'Bir kız çocuğuna inanıldığında, seçimlerine saygı duyulduğunda ve arkasında koşulsuz duran bir ailesi olduğunda başarabileceklerinin gerçekten sınırı yok.' Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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