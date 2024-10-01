Temizlik Ürünleriyle İlgili Mutlaka Bilmen Gereken 10 Şey

Evde bir bomba etkisi yaratmak istemiyorsanız aynı suya dökülmek üzere olan kimyasal maddeleri hemen yerine bırakın! Bazı kimyasal maddeleri karıştırmak oldukça tehlikeli olabilir ve inanın bu görüntüye şahit olmak istemezsiniz. Mesela, çamaşır suyu ve amonyak gibi kimyasalların karışımı toksik kloramin gazı üretir. Bu da solunum yollarınızı ciddi tahriş edebilir.