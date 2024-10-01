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Temizlik Ürünleriyle İlgili Mutlaka Bilmen Gereken 10 Şey

etiket Temizlik Ürünleriyle İlgili Mutlaka Bilmen Gereken 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 12:31

Temizlik yapmak, düşünülenin aksine basit adımları uyguladığınız sürece oldukça kolay bir süreçtir... Temizlik yapmak yorucu bir iş olsa da işin sonunda evin o pırıl pırıl görüntüsü insanı huzurla doldurmaya yetiyor. 😍🧺

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1. Temizlik malzemeleriyle ilgili kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun.

Her temizlik ürününün kendine göre bir kullanım talimatı vardır. Bu talimatlara uyarak temizliğini 100x daha işe yarar hale getirebilirsiniz. Ayrıca bu talimatları dikkatlice okumak ürünün etkisini de maksimuma çıkarmanıza yardımcı olur.

2. Kimyasal karışımlardan uzak durun!

Evde bir bomba etkisi yaratmak istemiyorsanız aynı suya dökülmek üzere olan kimyasal maddeleri hemen yerine bırakın! Bazı kimyasal maddeleri karıştırmak oldukça tehlikeli olabilir ve inanın bu görüntüye şahit olmak istemezsiniz. Mesela, çamaşır suyu ve amonyak gibi kimyasalların karışımı toksik kloramin gazı üretir. Bu da solunum yollarınızı ciddi tahriş edebilir.

3. Evinizi mutlaka havalandırın...

Temizlik yaptığınız süre boyunca oldukça kimyasal soluyacaksınız bu yüzden ciğerlerinizin temiz havaya oldukça ihtiyacı var. Uzun süre kimyasal solumak baş dönmesi, mide bulantısı ve solunum problemleri gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. O yüzden pencereleri açma vakti, mis gibi hava!

4. Temizlik eldiveni en büyük kalkanınız.

Kimyasal ürünler, cildinizi oldukça tahriş edebilir. Hatta alerjiniz varsa ve bilmiyorsanız daha büyük sağlık problemleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle temizlik yaparken lateks eldiven kullanın ve cildinize bu kötülüğü yapmayın...

5. Doğal temizlik ürünlerini tercih edin.

Sirke, karbonat, limon gibi doğal temizlik ürünleri hem çevre dostudur hem de sağlığınız için çok daha güvenlidir. Mesela yüzey temizliğinde beyaz sirkenin gücü inanılmaz etkilidir! Karbonat yağları çözmede oldukça güçlüdür. Doğal ürünlere bir şans verin.

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6. Evcil hayvanınızı temizlik yaptığınız alana asla yanaştırmayın!

Evcil hayvanlar, meraklı canlılar olduğu için temizlik esnasında kullandığınız kimyasal malzemeleri yemek isteyebilirler ve onların sağlığı için oldukça tehlikelidir. Temizlik esnasında olmasa bile mutlaka evcil hayvanınızın ulaşamayacağı bir yere koyun!

7. Mikrofiber bezleri hiç denediniz mi?

Mikrofiber bezler gerçekten bulana bin şükür kıvamına getirtti bizi! 😂 Bu bezle silinen yüzeyde ne bir iz kalıyor ne de toz... Üstelik oldukça kullanışlı ve neresi olursa olsun inanılmaz iyi iş çıkarıyor. Gördüğünüz ilk yerde bu bezlerden bir tane kapın...

8. Malzemelerin dozajını kaçırmayın!

Daha fazla temizlik ürünü eklemek, evinizin daha iyi temizleneceği anlamına asla gelmez. Daha iyi temizliğin püf noktası aslında gerçekten çok basit, gerektiği kadar ürünü evinize yedirerek uygulamak... Bu sayede pırıl pırıl bir ev görünümüne sahip olabilirsiniz.

9. Stok yapmak her zaman işinizi görür.

Temizlik sırasında, temizlik malzemenizin bittiğini görmek baygınlık sebebi olabilir... Temizlik esnasında sıkıntı yaşamamak için mutlaka yedek malzeme bulundurun. Ayrıca doğal temizlik ürünlerinden sirke, karbonat, limon gibi malzemeleri evde bulundurmak da işinizi görür.

10. Eski ürünleri hemen çöpe yollayın!

Süresi geçmiş veya kullanılmayan malzemeleri evinizde asla tutmayın! Bu ürünler hatta doğrudan lavaboya dökmek yerine daha güvenli bir şekilde çöpe atabilirsiniz. Kimyasal atıklar evinize olduğu kadar, çevreye de inanılmaz zarar verir...

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