Temizlik Ürünleriyle İlgili Mutlaka Bilmen Gereken 10 Şey
Temizlik Ürünleriyle İlgili Mutlaka Bilmen Gereken 10 Şey
Temizlik yapmak, düşünülenin aksine basit adımları uyguladığınız sürece oldukça kolay bir süreçtir... Temizlik yapmak yorucu bir iş olsa da işin sonunda evin o pırıl pırıl görüntüsü insanı huzurla doldurmaya yetiyor. 😍🧺
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1. Temizlik malzemeleriyle ilgili kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun.
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2. Kimyasal karışımlardan uzak durun!
3. Evinizi mutlaka havalandırın...
4. Temizlik eldiveni en büyük kalkanınız.
5. Doğal temizlik ürünlerini tercih edin.
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