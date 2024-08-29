Temizlik Konusunda Ne Kadar Hassassın?

Sen temizlik konusunda ne çok hassassın ne de çok rahat. Tam ortada bir yerlerdesin. Evet evinin temizliği senin için önemli ama öyle çok da kendini bunun için yormuyorsun. Yani temizliği hayatının merkezine koymuyorsun. Evin genel olarak temiz ve düzenli. Sen haftalık düzenli temizliğini yapıyorsun, gerektiğinde detaylı temizlik de yapıyorsun. Ama temizlik için hayatını yaşamaktan vazgeçmiyorsun!