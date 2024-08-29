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Temizlik Konusunda Ne Kadar Hassassın?

etiket Temizlik Konusunda Ne Kadar Hassassın?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 10:31

Herkesin temizlik hassasiyetleri farkılı oluyor. Peki senin hassasiyetin ne kadar öğrenmek istiyorsan haydi teste!

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1. Önce ne kadar sürede bir toz aldığını öğrenelim...

2. Yemek yaparken toplayanlardan mısın yoksa iş bittikten sonra toplayanlardan mı?

3. Banyo fayanslarını düzenli temizler misin?

4. Senin için düzen mi yoksa temizlik mi daha öncelikli?

5. Camları ne sıklıkla siliyorsun?

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6. Evde çamaşırları ne kadar sürede bir yıkıyorsun?

7. Buzdolabını temizliyor musun diye de soralım...

8. Evindeki perdeleri ne sıklıkla yıkadığını sorarak bitirelim mi?

Sen temizlik konusunda çok hassassın!

Temizlik konusunda senin eline su dökecek insan yok bu dünyada. Titizliğinle nam salmışsın zaten. Senin bu hassaslığın evinden de belli. Evine çat kapı bile gelinse hep tertemiz. Başkalarının bahar temizliğinde yaptıkları senin haftalık temizliğin. Evdeki her detayı temizlemek ve evini hep mis gibi tutmak senin severek yaptığın bir iş. Senin yaptığın temizlik zorunluluk değil, bir yaşam biçimi!

Senin temizlik hassasiyetin orta derecede!

Sen temizlik konusunda ne çok hassassın ne de çok rahat. Tam ortada bir yerlerdesin. Evet evinin temizliği senin için önemli ama öyle çok da kendini bunun için yormuyorsun. Yani temizliği hayatının merkezine koymuyorsun. Evin genel olarak temiz ve düzenli. Sen haftalık düzenli temizliğini yapıyorsun, gerektiğinde detaylı temizlik de yapıyorsun. Ama temizlik için hayatını yaşamaktan vazgeçmiyorsun!

Sen temizlik konusunda çok rahatsın!

Sen temizlik konusunda çok rahatsın. Senin için temizlik hiçbir zaman önemli bir mesele değil. Senin evin yaşanabilir seviyede temiz olsun yeter. Öyle dip köşe temizlikler, detaylı temizlikler hiç senlik değil. Sen gerektikçe temizlik yapanlardansın, bir temizlik rutinin yok. Senin için hayatın, temizlikten çok daha önemli!

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