Temizlik Konusunda Ne Kadar Hassassın?
Temizlik Konusunda Ne Kadar Hassassın?
Herkesin temizlik hassasiyetleri farkılı oluyor. Peki senin hassasiyetin ne kadar öğrenmek istiyorsan haydi teste!
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1. Önce ne kadar sürede bir toz aldığını öğrenelim...
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2. Yemek yaparken toplayanlardan mısın yoksa iş bittikten sonra toplayanlardan mı?
3. Banyo fayanslarını düzenli temizler misin?
4. Senin için düzen mi yoksa temizlik mi daha öncelikli?
5. Camları ne sıklıkla siliyorsun?
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